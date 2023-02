Un año de la invasión rusa en 10 fotos: la mirada de un laureado fotógrafo del drama en Ucrania

“Como fotoperiodista, tuve un acceso bastante abierto para fotografiar a gente en condiciones difíciles y ellos se mostraron abiertos a mostrar esa realidad. La gente me permitió entrar en sus casas y me mostró cómo vivían entre los escombros de sus vidas anteriores. Muchos se mostraron muy abiertos a que los fotógrafos cubrieran los funerales de sus seres queridos. Estaban afligidos, pero orgullosos de su dolor, y querían que el mundo lo viera”.

Visto desde el aire, el enorme parque logístico de Komodor yace en ruinas, tras ser bombardeado e incendiado durante la invasión rusa el 19 de abril de 2022 cerca de Makariv, Ucrania. El ataque, a principios de marzo, destruyó unos 50 millones de dólares en medicamentos y materias primas médicas de la empresa farmacéutica ucraniana Farmac.

“Un día estaba volando mi dron y haciendo fotos de la destrucción generalizada de un barrio de Hostomel, situado en una antigua línea del frente en las afueras de Kiev. Desde el aire, observé que alguien sacaba pertenencias de una casa gravemente dañada. Así que aterricé el dron, me acerqué a la casa y me reuní con Oksana. Me condujo a través de la escalera en ruinas de su casa hasta el desastre que había sido el piso superior de su casa. Parecía que había sido alcanzado por un tornado, pero no, dijo que había sido un cohete ruso. Su madre y su abuela estaban en casa en ese momento, pero sobrevivieron. Ahora estaba recogiendo lo que pudo salvar. La franqueza y la naturalidad con que contó la historia de su familia me impresionaron. Sin hipérboles ni melodrama, solo los hechos”.

Un cuervo se sienta encima de una bandera ucraniana en la sección militar de un cementerio el 11 de febrero de 2023 en Kharkiv, Ucrania.

“He aprendido lo fuertes y resistentes que pueden ser las personas, a pesar de la increíble adversidad, la tragedia y el dolor. Cuando la gente ve que su causa es justa, puede ser mucho más fuerte y soportar mucho más de lo que nunca imaginó”.

Trabajadores del transporte público barren metralla y restos de guerra en un antiguo barrio del frente el 25 de mayo de 2022 en Kharkiv, Ucrania.