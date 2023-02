David Rivera, excongresista de Florida detenido por investigación sobre negocios de Maduro sigue sin ser procesado

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado mes de diciembre, David Rivera, un ex congresista de Miami que firmó un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con el régimen socialista de Venezuela fue arrestado acusado de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse.

lapatilla.com

Sin embargo, el periodista Joshua Goodman señaló a través de sus redes sociales que meses después de la acusación “aún no ha sido procesado”. Asimismo, agregó que un juez lo llamó hoy “purgatorio procesal”.

Además, Goodman señaló “Rivera afirma que no puede contratar a un abogado a menos que el gobierno levante un gravamen sobre su casa. Los fiscales quieren que demuestre que no puede pagar de otra manera”.

Months after indictment on criminal charges tied to Venezuela, ex Rep. David Rivera still not arraigned.

A judge today called it “procedural purgatory.”

Rivera claims he can’t hire lawyer unless govt lifts a lien on his home. Prosecutors want him to show he can’t pay otherwise

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 21, 2023