Paris Hilton rompe el silencio sobre aterrador acoso de Harvey Weinstein

Paris Hilton, quien acaba de presentar a su primer hijo, Phoenix, concedió una extensa entrevista para abordar algunas de las experiencias más desagradables de su vida, como el trato humillante que sufrió en un internado de élite durante su adolescencia.

Otra de ellas es sobre el productor Harvey Weinstein, condenado este jueves a 16 años adicionales de cárcel por violación en Los Ángeles. “Estaba comiendo con una amiga y se acercó a nuestra mesa. Me dijo: ¿Quieres ser actriz?. Le contesté que sí, que me encantaría estar en una película”, relató la empresaria en conversación con la revista Glamour. El productor no tardó en hacerle una propuesta que hizo sospechar a Paris.

“Yo era una adolescente, y la verdad es que estaba muy impresionada con él. Me pareció un tipo genial. Pero me dijo: ‘ueno, deberíamos tener una reunión. Puedes subir a mi habitación para leer guiones. No quise, así que nunca subí”, aseguró. Ambos volvieron a verse un día después, pero la actitud y el comportamiento de Weinstein cambiaron.

Desembocaron en una agresión que dejó a la joven aterrada. El empresario ejercía como maestro de ceremonias en el evento benéfico, ligado a la recaudación de fondos para la lucha contra el Sida. En un momento del acto, Paris se dirigió al baño y pudo comprobar que Weinstein la había seguido para recriminarle su decisión del día anterior.

“Trató de abrir la puerta, empezó a dar golpes y a gritar. Le dije: Estoy en el baño, ¿por qué quieres entrar?. Tenía claro que no iba a abrir. Aparecieron miembros del equipo de seguridad y tuvieron que sacarlo a rastras. No dejaba de gritar, se había vuelto loco. Decía: Esta es mi fiesta y ¿De verdad quieres ser actriz?”, recordó Hilton.