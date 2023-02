Liliana Rodríguez regresa a las galas de “La Casa de los Famosos” tras sus polémicas declaraciones sobre el reality

Posteado en: Entretenimiento, USA

La semana pasada, Liliana Rodríguez hizo fuertes declaraciones sobre La casa de los famosos a través de las redes sociales. La exparticipante del exitoso reality show de Telemundo habló de ‘mano negra’, ‘manipulación’ y del motivo detrás de su sonada ausencia en las galas.

Por People

“No he ido, no porque me haya negado, sino porque simplemente no me han llamado. Yo prefiero quedarme tranquila y no preguntar el porqué, porque Dios está en control de todo… Por supuesto, si me invitan, yo voy a ir con gusto a hacer lo mismo que hice en la primera. En la primera estaban buscando un circo romano sangriento y Dios no lo permitió. Pero yo lo respeto y siempre voy a hablar con la verdad”, declaró en su momento la actriz y cantante venezolana.

Tras varias semanas sin participar en las galas, este domingo la hija de José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, volvió a pisar el estudio del show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

“Esta semana hiciste unas polémicas declaraciones en las redes sociales, más adelante vamos a hablar de este tema también”, avisó Gállego a Liliana nada más iniciar la gala.

Dicho y hecho. La conductora mexicana destinó unos minutos de la gala para hablar con la exconcursante del reality sobre lo que comentó días atrás en sus redes en relación al show.

Lea más en People