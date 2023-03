Misterioso polvo blanco cae del cielo y cubre decenas de casas en Virginia Occidental y Maryland (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Se le ha dicho a la gente que mantenga las ventanas cerradas después de que un extraño polvo blanco cayera del cielo.

Por Mirror

La misteriosa sustancia blanca se detectó en jardines y automóviles en Maryland y West Virginia, EE. UU., el 23 de febrero.

El polvo extraño fue identificado por lugareños en el Panhandle del Este de Virginia Occidental, que se encuentra a unas 100 millas al oeste de Washington, DC, el jueves por la noche.

Ha llevado a los departamentos de bomberos locales a exigir que las personas cierren sus puertas y eviten salir hasta que los funcionarios ambientales puedan identificar el polvo.

Los usuarios de las redes sociales reportaron el polvo por primera vez después de notar el polvo en sus jardines.

Ahora ha llevado al Departamento de Protección Ambiental de Virginia Occidental a tomar muestras del polvo blanco mientras buscan analizar e investigar la sustancia.

?#BREAKING Multiple reports of unknown White dust / Particles falling out of the sky ???#WestVirginia | #Maryland ??Currently Multiple people across West Virginia into Maryland area are reporting a (unknown white dust/film descending from the sky. Some local fire… https://t.co/k8MRFgtHXf pic.twitter.com/BBwIX5W80t

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 24, 2023