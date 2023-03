Shakira rompe su silencio: Soñé tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión no es porque haya publicado una nueva canción, sino porque ha roto su silencio. La cantautora colombiana ha concedido su primera entrevista para una televisión mexicana dejando muchos titulares. Habla del porqué de sus últimas canciones, del papel de las mujeres, de cómo se siente tras su ruptura con Gerard Piqué y de sus hijos.

Por antena3.com

La colombiana se ha sincerado con el periodista mexicano Enrique Acevedo en el programa ‘En punto’. Habla de todo. Advierte que ahora tiene “más confianza en mi misma, lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia”.

Asegura que uno de sus hijos fue quien le insistió para trabajar con el DJ Bizarrap: “Milan me dijo ‘mami tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino’, y le digo mira quien me ha escrito, y era Bizarrap”.

Acerca de la situación que atraviesa tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué confiesa que “yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”.

“He sido siempre bastante dependiente de los hombres”

“He encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre. Yo he sido siempre bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida hoy en día, me siento completa” asegura.

Video