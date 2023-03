Tornados y granizo se registraron en Texas en medio de un nuevo sistema de tormentas

El Centro de Pronóstico FOX está rastreando tormentas severas que se mueven a través del sur, donde los tornados fuertes y de larga duración , los vientos dañinos generalizados, el granizo grande y las inundaciones repentinas son amenazas importantes.

Por: Fox Weather

Esta amenaza de clima severo de varios días se produce después de un brote mortal que afectó a los valles de Plains, Mississippi y Ohio a principios de semana, pero el Centro de Pronóstico FOX dijo que esta amenaza se centrará en áreas más al sur y probablemente tendrá impactos más amplios.

¿Dónde están las tormentas ahora?

Las lluvias y tormentas eléctricas continúan el jueves en una amplia área en el sur.

Se emitió una alerta de tornado para casi 10 millones de residentes en el norte de Texas, el sur de Oklahoma y el suroeste de Arkansas. El reloj va hasta las 10 pm CDT. Las áreas más al este en el centro de Arkansas y el norte de Luisiana están bajo una alerta de tornado que dura hasta la medianoche.

Ya se han reportado varios tornados en Texas y el Centro de Predicción de Tormentas advierte que algunos de los tornados podrían ser fuertes.

Here is footage of a tornado earlier in Shreveport near Bert Kouns around 5:40 p.m. Storms this evening will continue to be capable of producing short-lived tornadoes . Be prepared to take cover in advance of storms and when Tornado Warnings are issued. Credit: Jamey Bradshaw pic.twitter.com/FdE8IY8em6

— NWS Shreveport (@NWSShreveport) March 3, 2023