“Somos víctimas de un exterminio lento”: Mujeres de Anzoátegui alzaron su voz en nombre de los trabajadores públicos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este miércoles 8 de marzo, un grupo de dirigentes sindicales del estado Anzoátegui alzaron su voz, en nombre de los trabajadores públicos de la entidad y del país.

Corresponsalía lapatilla.com

En una concentración realizada en la Plaza Bombón de Barcelona, las féminas enfatizaron que seguirán en pie de lucha hasta que finalmente el chavismo dé su brazo a torcer y aumente el salario mínimo, que hoy apenas supera los cinco dólares al mes.

“A nosotros nos están matando poco a poco. No hay insumos, el dinero no nos alcanza, porque ganamos cinco dólares y el pasaje está súper caro. No nos vamos a conformar con una bolsa de comida, porque no nos da la gana. No nos vamos a conformar con un bono, porque no nos da la gana”, expresó la profesora Mayba Flores, secretaria general del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad.

Agregó que el llamado de atención en esta oportunidad va para la ministra de Educación, Yelitze Santaella, para que se siente (con los sindicatos) a dar una respuesta, “porque nosotros vamos a seguir en pie de lucha”.

Ysa Rodríguez, miembro de la directiva del Sindicato de Empleados Públicos de Anzoátegui, así como de la Comisión de Jubilados, lamentó que inicialmente la lucha de la mujer era por adquirir derechos fundamentales, como el acceso al voto o estar en puestos de gobierno, pero ahora es por un sueldo digno.

“Hoy las mujeres de Barcelona y de Venezuela están en las calles exigiendo un salario con el que puedan satisfacer sus necesidades, no solo de alimentación, sino de salud, recreación y en general la calidad de vida que ha perdido la mujer venezolana”.

Rodríguez acusó al régimen de Nicolás Maduro de ejecutar un exterminio lento contra los trabajadores públicos del país, pues no hay acceso a los medicamentos ni a la comida con 130 bolívares.