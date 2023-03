“Llámame rápido, me voy a morir”: El desgarrador mensaje que recibió de su novia antes de fallecer en un incendio

Posteado en: Sucesos, Titulares

Un joven de 23 años relató el horror que vivió su novia, quien murió en el incendio de la vivienda familiar. Diego Ampuero estaba trabajando en la madrugada del 11 de marzo, cuando recibió un desgarrador llamado de su novia Constanza Parra González.

Por: Clarín

Allí la joven le pedía auxilio en forma desesperada, ya que estaba atrapada en su vivienda en llamas y no podía salir. Durante más de 7 minutos pidió socorro y ayuda a su pareja, quien no se encontraba próxima al domicilio como para ayudarla.

“Eran las 4.44 de la madrugada cuando ella me llamó. ‘Llamame rápido mi amor, me voy a morir’, me dijo en un audio”,

Desesperado, el hombre dejó el trabajo, tomó el auto y fue hacia la vivienda. Pero allí no se pudo hacer nada.

“Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando que me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas… No pude hacer nada, no llegué a tiempo”, contó Diego Ampuero.

