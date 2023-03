Diamond Sports Group, la mayor red de canales deportivos regionales de EEUU se declara en quiebra

Click to share on Google News (Opens in new window)

Diamond Sports Group, la dueña de la mayor red de cadenas regionales de televisión deportiva en Estados Unidos, se ha acogido a un proceso de bancarrota para estabilizar su situación financiera, reorganizar su negocio y poder seguir operando.

La empresa, en un comunicado hecho público durante la noche del martes, anunció que está ultimando un acuerdo con sus principales acreedores y el grupo Sinclair Broadcast, su propietario, para eliminar unos 8.000 millones de dólares de deuda.

Como resultado de esa operación, la firma se separará de Sinclair, que en 2019 pagó unos 10.600 millones de dólares para hacerse con este negocio de cadenas deportivas regionales que entonces estaba en manos de Disney. Disney se comprometió entonces a deshacerse de esos activos que había heredado de la Fox como parte de su adquisición de la empresa.

Bally Sports has officially filed for bankruptcy, per @WireHoops

Here are the 16 teams carried by Bally:

Cavaliers

Hawks

Hornets

Mavericks

Pistons

Pacers

Clippers

Grizzlies

Heat

Bucks

Timberwolves

Pelicans

Thunder

Magic

Suns

Spurs pic.twitter.com/7PEambP5KL

— NBACentral (@TheNBACentral) March 15, 2023