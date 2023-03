VIDEO: Yelitze Santaella dijo que no hay plata para aumentar el salario de los docentes

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Durante un recorrido por el estado Cojedes, la ministra chavista de Educación, Yelitze Santaella, dijo la razón por la que el régimen de Nicolás Maduro no puede hacer el aumento salarial a los docentes y trabajadores del sector educación, solicitado desde mediados de 2022.

Por: Monitoreamos

“Estamos conscientes que el salario está golpeado. El presidente Maduro dijo a la vicepresidenta que no tenemos ahorita, pero con un bono que sea ajustable, que es lo que hemos venido haciendo (…) Yo no puedo decirles a ustedes, en este momento, que vamos a firmar ya el contrato. No lo podemos hacer, porque no le vamos a caer a mentiras y firmar contratos leoninos como se hizo en el pasado que no se cumplieron”, dijo Santaella ante un público que le aplaudió.

Aseguró que el bono de 30 dólares que propuso Maduro “será ajustado cada que vez aumente el precio del dólar” frente al bolívar.