Delincuentes comunes dicen pertenecer al Tren de Aragua para aterrorizar a sus víctimas en la frontera

La reapertura gradual de los puentes internacionales que unen a Venezuela con Colombia, ha incidido en materia de seguridad en la frontera colombiana, pues ha sido evidente el descongestionamiento cerca del paso binacional.

Por Luz Dary Depablo / lapatilla.com

En una entrevista exclusiva al equipo reporteril de lapatilla.com, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Juan Carlos Ramírez, aseguró que con el paso vehicular por el puente internacional Simón Bolívar, han disminuido los delitos en el corregimiento La Parada.

¿Ha habido algún cambio en materia seguridad en la frontera de Norte de Santander tras la reapertura gradual de la frontera con el ingreso de venezolanos?

Después del 29 de septiembre del año 2022, cuando se dispone el ingreso de vehículos de carga tanto de Colombia a Venezuela, como de Venezuela hacia nuestro país, frente a temas de seguridad, pues se han mantenido las cifras. La migración ha aumentado un tanto, personas venezolanas que vienen a adquirir alimentos de primera necesidad, aquí a nuestra ciudad. La última situación sobre el paso vehicular por el puente Simón Bolívar, que incorpora una situación especial con relación al tema de La Parada, que es el primer barrio entrando hacia Colombia por el municipio Villa del Rosario, es una situación compleja porque albergaba una serie de elementos y factores que incidían en temas seguridad y convivencia por la aglomeración de personas que se presentaba adquiriendo todo tipo de artículos y, obviamente, eso generaba la presencia de delincuencia tanto común como organizada. A raíz de la apertura de la frontera del puente Simón Bolívar y del paso vehicular, pues esto disminuyó totalmente.

¿Cómo ha sido el movimiento migratorio con esta reapertura?

Se vienen flexibilizando los controles. Por parte de Migración Colombia no se está exigiendo ninguna documentación especial para que los ciudadanos venezolanos pasen, frente a lo que es influyente de ninguna manera los venezolanos o el número de venezolanos involucrados en la comisión de delitos es alta, hablamos de un 15% o 16% en todos los delitos, es decir, algo que es normal

Yo tuve la oportunidad de trabajar hace 20 años acá, digamos que se presentan las mismas condiciones.

Ha habido reciprocidad en compartir información, venimos trabajando con la Guardia Nacional, con la Policía Municipal de San Antonio, con la Policía del estado Táchira, con la Policía Judicial de Venezuela. Estamos haciendo un trabajo mancomunado, eso ha dado un buen resultado, hemos logrado capturas, hemos logrado incautación de armas de fuego, de estupefacientes y la idea es generar en ese cordón fronterizo, las condiciones de convivencia y seguridad necesarias para evitar que los ciudadanos tanto colombianos como venezolanos, pues se vean afectados.

¿Qué ha pasado con Tren de Aragua, ellos de cierto modo tenían control en una parte de La Parada, allí en la frontera? ¿Migraron a otra zona?

Bueno, yo no podría hablar de ‘control’, porque el control siempre lo ha tenido el Gobierno y las autoridades. En este caso como Gobierno está la Policía Nacional y las fuerzas militares. El Tren de Aragua son delincuentes que no ejercen control, simplemente cometen delitos, hemos tenido un importante incremento en el tema de capturas, pero hay algo particular que viene sucediendo, a raíz del auge que se le ha dado a este nombre o a esta franquicia criminal del Tren de Aragua. Muchos delincuentes comunes, delincuentes informales, se identifican como el Tren de Aragua para infligir mayor temor en sus víctimas, manifestando que hacen parte de esta organización criminal, y han logrado su cometido: han logrado extorsionar y de pronto afectar la tranquilidad a los ciudadanos. Por eso seguimos combatiendo, junto a la Fiscalía General de la nación, junto a las fuerzas militares, las autoridades político-administrativas, la alcaldía de Cúcuta, la alcaldía de Villa del Rosario. Ahora con el tema de la apertura de la frontera y la orden presidencial de reactivar todo tipo de coordinaciones, pues son las autoridades venezolanas, y se han dado excelentes resultados por el intercambio de información.

¿Cuántos supuestos integrantes del Tren de Aragua han sido capturados por la policía colombiana?

La cifra del año pasado fue de alrededor de 100 capturados, que podrían vincularse con esta organización criminal, pero que no podemos aseverar tal situación. Es más, cuando hacen su amenaza se identifican como Tren de Aragua, pero no podemos afirmar exactamente que hagan parte de esta organización criminal.

¿Y en lo que va de año? ¿Cuántas capturas van?

Estamos hablando, empezando el año, tuvimos un caso de cuatro capturados, y hasta la fecha, yo diría que cerca de 20 capturados de lo que ha corrido estos meses, simplemente personas o delincuentes que se identificaron como Tren de Aragua, más no hay una confirmación real que hagan parte de esta estructura criminal. En reuniones con la Guardia Nacional en Venezuela, nosotros solicitamos información de esta estructura criminal. Ellos nos dicen que es una estructura que está totalmente diezmada, y nosotros hacemos la misma afirmación en Colombia. En zona de frontera está diezmada por los golpes estructurales que han recibido estos delincuentes.

¿Dónde han sido recluidos? ¿Cuáles son los procedimientos legales cuando se hace la captura de uno de estos supuestos delincuentes?

Cuando se capturan, la legislación colombiana permite la captura en dos circunstancias: la primera es en flagrancia, es decir, cuando son sorprendidos cometiendo un ilícito; la segunda es incumplimiento de una orden de autoridad judicial competente. En este caso los que son capturados por orden judicial pasan directamente a la Cárcel Modelo de aquí de Cúcuta o adonde disponga un juez de ejecución de penas. Los que son capturados en flagrancia, inicialmente permanecen en las unidades de la policía, donde estamos nosotros brindando seguridad a las personas privadas de libertad y, posteriormente, se hace el correspondiente traslado a los centros carcelarios, de acuerdo a lo que disponga la autoridad judicial.

¿Cuál es el delito que mayor incidencia han tenido estas personas que dicen formar parte del Tren de Aragua?

De manera respetuosa y sin ánimo de generar apología al delito, pues, lo más simple es la extorsión. Es simplemente llamar a una persona a un teléfono cualquiera e identificarse como Tren de Aragua y hacer exigencias económicas. Eso es en lo que comúnmente la gente cae. Por eso el llamado que hemos hecho, no solo a ciudadanos colombianos, sino a venezolanos en zona de frontera, es no acudir o no acceder a ese tipo de amenazas. Simplemente no responder números que no tengamos identificados en nuestros celulares.

¿Han logrado identificar niñas o adolescentes venezolanas que hayan sido captadas por grupos para someterlas a la prostitución?

Hay un trabajo articulado con el Instituto de Bienestar Familiar, con la Fiscalía General de la Nación, pues para nosotros la Policía Nacional tiene una estrategia especial, una estrategia de protección a la mujer, familia y género. En este caso, los menores de edad para la legislación colombiana, son prioridad. Ellos tienen una protección especial y, por tanto, cuando presentan una afectación a menores de edad, los más prioritario, lo más importante es restablecerle sus derechos y obviamente que el Estado les garantice su tranquilidad. Frente al tema de si hemos encontrado personas vinculadas con la prostitución, pues últimamente no hemos tenido casos. Hay algunas informaciones de jóvenes, no menores pero sí jóvenes, que se encuentran trabajando en este tipo de negocio de las modelos webcam, que están siendo explotadas, pero eso es parte de una investigación y unos resultados que ha dado nuestra seccional de investigación criminal.

¿Han logrado ubicar alguna vivienda donde hayan encontrado menores venezolanas en contra de su voluntad?

Hay un caso. Hay un caso que se está manejando y se va a hacer público la próxima semana por unos resultados que se lograron de la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, ¿han registrado algún tipo de irregularidad con el paso de vehículos venezolanos a la ciudad de Cúcuta, luego de la reapertura gradual?

Cúcuta tiene una particularidad: aquí hay más vehículos venezolanos que colombianos.

¿Ustedes han percibido alguna diferencia con el tránsito de vehículos venezolanos luego de la reapertura, como en el caso de Venezuela que sí nos damos cuenta cuando encontramos un vehículo con placas colombianas?

No, porque hay más vehículos venezolanos que colombianos. Esa particularidad se ve desde hace más de 30 años. Igual se hace la verificación, por legislación cuando una persona ingresa a un país, debe asumir las normas de ese país. Si un vehículo venezolano ingresa, pues debe cumplir las normas, y en este momento a raíz de la reapertura los vehículos que no son de acá, porque aquí hay un registro de vehículos venezolanos que están circulando en Colombia y que son de propiedad de colombianos o de venezolanos que ya están radicados en Colombia, o tienen la ciudadanía colombiana, pues esos ya están en un sistema. Pero si viene un vehículo nuevo, simplemente se hacen los controles necesarios.

A propósito de la reapertura gradual, ¿se ha incrementado el número de funcionarios en los puentes internacionales y en algún puente en específico?

Hay una estrategia especial, pues hace siete años que se cerraron las fronteras, que se cerró el paso tanto de vehículos como de personas, pues se contaban con dispositivos especiales. Ese personal se retiró y el 29 de septiembre (de 2022) cuando se reaperturaron los puentes, estamos con un dispositivo especial de unidades de Policía Metropolitana, de Ejército y, obviamente, las autoridades que tienen relación con temas migratorios.