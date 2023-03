EEUU consigue el triunfo en un gran duelo contra Venezuela y pasa a semifinal (VIDEOS)

Estados Unidos consigue el triunfo en un gran duelo contra Venezuela y pasa a semifinal contra Cuba.

César Saavedra // lapatilla.com

Estados Unidos 9, Venezuela 7

Venezuela y Estados Unidos se vieron las caras por quinta vez en un Clásico Mundial de Béisbol, un duelo de cuartos de final que disputan estas selecciones en la historia y apenas el segundo desde que se midieron tres veces en la edición del 2009, donde los estadounidenses consiguen la victoria contra una Venezuela que dio batalla.

EEUU pico adelante desde el primer inning para que Mookie Betts abriera tanda con hit, Mike Trout pega hit y un error de Ronald Acuña Jr. Mookie Betts anota y Trout avanza a 3ra base, luego Paul Goldschmidt pega hit y llega home Mike Trout. Hombre en primera sin out, Nolan Arenado dispara hit y ya tienen hombres en las esquinas, Kyle Tucker pega hit y anota Goldschmidt para cerrar el inning con marcador (3-0).

Venezuela sale con toda y José Altuve abre con hit para que Luis Arráez destroza la pelota y la saca de cuadrangular por el jardín derecho y recorta el marcador (3-2).

.@Arraez_21 answers right back in the bottom of the first! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/wdPMd4nftZ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2023

Un segundo y tercer inning de de presión ambos equipos salen en blanco, para que en el cuarto episodio EEUU arma una amenaza para que Schwarber con un elevado de sacrificio de Mookie Betts consiguen subir el marcador (4-2).

Llega el quinto de los estadounidenses y Kyle Tucker pega cuadrangular por el jardín central y colocar la pizarra (5-2).

El “Team Venezuela” salieron con todo en el quinto inning para voltear el encuentro tras un ataque con Andrés Giménez en primera y Gleyber Torres en segunda base, pelotazo peligros a José Altuve se llenan las bases y Altuve sale del juego tras pelotazo, entra Luis Rengifo.

¡DE CABALLITO! Anthony Santander produce con boleto para que anote Torres, luego Arráez con roletazo trae Giménez, llega el turno para que Salvador Pérez conecta doblete para igualar el juego y Ronald Acuña Jr. la lleva lejos por el jardín central para avanzar la de irse arriba y dejar la pizarra a favor de Venezuela (5-6).

.@ronaldacunajr24 caps off a 4-run inning for Team Venezuela to give them the lead! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/BOSTITtYL9 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 19, 2023

Sexto y Séptimo inning de infarto donde Venezuela saca a relucir su relevo con José Quijada para terminar el séptimo episodio con ponche sobre Kyle Tucker y mantener a Venezuela arriba (5-6).

“Team Venezuela” no se queda quieto y vuelve Luis Arráez con gran cuadrangular por el jardín izquierdo y aumentar la ventaja (5-7).

Luis Arraez's 2nd homer was a BIG one! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/xYhuX1YZBt — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 19, 2023

EEUU en el octavo inning arranca con un boleto y hit sobre José Quijada y luego un pelotazo a Realmuto llena las bases para que entre al relevo Silvino Bracho donde Trea Turner castiga con Grand Slam y voltea el juego para colocar el marcador (9-7).

Slam it to the left if you're having a good time. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/xBx3eHS5XM — MLB (@MLB) March 19, 2023

Venezuela sale al ataque en el octavo inning con gran doblete con Ronald Acuña Jr. y se roba la tercera base, pero el lanzador estadounidense Devin Williams domina sin permitir carrera para los criollos.

Llega el noveno inning para EEUU y sale en blanco ante el lanzador José Alvarado.

Venezuela sale a su ultima oportunidad para dejar en el terreno a los Estados Unidos ante Rayn Presly que domina a los venezolanos para quedarse con la victoria.

Team USA with a dramatic comeback to advance to the #WorldBaseballClassic semifinals! pic.twitter.com/NYPdfD2FF5 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 19, 2023

Si quieres recibir toda la información sobre el Clásico Mundial de Baseball en tu buzón de correo ¡Suscríbete a nuestro Newsletter Deportivo!