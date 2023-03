¿Quién era la teniente del Ejército que murió en el accidente del helicóptero en Colombia?

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Este domingo 19 de marzo, un helicóptero del Ejército Nacional cayó en una zona urbana de Quibdó, en Chocó. La aeronave, que cumplía labores de abastecimiento, se precipitó en el sector de la Playita, por causas que aún son motivo de investigación por parte de las autoridades.

Por eltiempo.com

Hacia las 3: 23 p. m., el presidente Gustavo Petro trinó en su cuenta de Twitter: “Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido”.

El accidente aéreo, según informó el mandatario colombiano, no dejó sobrevivientes. El saldo fue de cuatro víctimas, identificadas como el capitán Héctor Jerez, la teniente Julieth García, y los sargentos segundo Johan Orozco y Rubén Leguizamo.

Con inmenso dolor despedimos a nuestros compañeros, paz en la tumba del capitán Héctor Jerez Ochoa, la teniente Julieth García Cordero y los sargentos segundo Johan Orozco Neira y Rubén Leguizamón Perilla, tripulantes del helicóptero UH1N accidentado hoy en #Chocó. (1) pic.twitter.com/qPIJ8kE1LR — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 19, 2023

¿Quién era la teniente Julieth García?

La teniente Julieth García, de acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional, era oriunda de Cúcuta, Norte de Santander. La mujer, de 31 años, ascendió al grado de subteniente en el 2015.

En el año 2018, informó el oficial David Velásquez, la teniente “fue exaltada y reconocida por el cdte. de la BR8 y todo el pueblo de Carlarcá, Quindío, en el estadio del pueblo”.

De acuerdo con el periódico regional ‘Crónica el Quindío’, García fue líder de pelotón en el Batallón de Servicios para el Combate Cacique Calarcá, de Armenia.

Honor a nuestros cuatro guerreros del EJC 4227, helicóptero accidentado hoy en Quibdó, Chocó. Entre ellos, la primer #Mujer piloto de Huey EJC. Dolor nuestro y fortaleza a sus familias ¡Ya vuelan alto! pic.twitter.com/1BbjzseJet — Mayor David (@MayorDavid_EJC) March 19, 2023

Para el año 2020, la teniente consiguió uno de sus mayores logros de su carrera militar: convertirse en la primera mujer piloto del Ejército Nacional en el helicóptero UH1N. Este logro, por supuesto, no pasó desapercibido en la institución, la cual la incluyó dentro de una sección del Informativo Insignia de las Fuerzas Militares de Colombia, que destaca la labor de los hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río que integran las Fuerzas Militares.

En el video, que fue rescatado de años atrás, se logra observar a García junto a una aeronave. Ante las cámaras, dice: “El ser piloto no es solamente volar la aeronave, sino llevar la responsabilidad de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos”.

Mujeres así, valientes, hermosas y orgullosas de su país. Vuela más alto… ella era la Teniente Julieth García, primera teniente mujer en volar un helicóptero UH 1N. #GraciasPorSuServicio pic.twitter.com/8TBugbKIt7 — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) March 20, 2023

Segundos después, la teniente se refiere al apoyo recibido por su familia: “Mi familia siempre me apoyó. Nunca me han dicho que no a lo que he querido. Si quiero que sea negro, es negro. Si quiero que sea rojo, es rojo. La verdad siempre he contado con el apoyo de mi familia. Eso es lo más importante para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña”.