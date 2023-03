Escapan de una cárcel en Estados Unidos por un túnel cavado con un cepillo de dientes

Aprovecharon un fallo en la estructura de la cárcel y consiguieron cavar un túnel hacia el exterior. Es lo que han hecho dos presos en un centro penitenciario de Newport News, en Virginia, Estados Unidos, de una forma sorprendente: con un cepillo de dientes. Los fugitivos, que habían cometido delitos menores, modificaron este utensilio de higiene personal para crear un espectacular agujero que les permitió salir.

Por Marca

El fallo estructural en la prisión, tal como han explicado los responsables del centro penitenciario, se produce en más lugares del recinto además de la ubicación por la que los presos se han escapado. Es por eso que ya han puesto en marcha los trabajos para subsanarlo a cargo de distintos ingenieros. En este sentido, no han dado más información sobre este error en la cárcel para que las fugas no se repitan en el futuro.

Los fugitivos, detenidos en un restaurante

El sheriff de la ciudad, Gabe Morgan, ha informado de que los dos presos fueron detenidos horas más tarde de la fuga en una conocida cadena de desayunos. “Estoy agradecido a los ciudadanos que vieron a Garza, de 37 años, y Nemo, de 43, en el IHOP (International House of Pancakes) y lo notificaron a las autoridades”, ha asegurado Morgan en un comunicado.

En total, los fugitivos han estado fuera de la cárcel unas nueve horas. La oficina del Sheriff ha explicado que actualmente Garza y Nemo se encuentran bajo custodia y no han dado detalles sobre las penas que les esperan por excavar el túnel y escaparse de la cárcel.

Update: The 2 men who escaped from the Newport News Jail Annex on Monday are back in custody.

John Garza & Arley Nemo were arrested in Hampton by Hampton Police, says Sheriff Morgan.

Additional information will be released later today. pic.twitter.com/3We32JKsvf

— Newport News Sheriff's Office (@NnsoJ) March 21, 2023