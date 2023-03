El increíble salario de Ronaldinho por jugar en la Kings League

Posteado en: Deportes, Titulares

Ronaldinho sigue brillando tras su retirada. El astro brasileño, que jugó en equipos como el FC Barcelona, El PSG o el A.C. Milán, es ahora uno de los futbolistas del Porcinos FC, el conjunto de la Kings League presidido por Ibai Llanos. Según revela un informe de Business Insider (vía El Futbolero), el sueldo del exjugador no es tan lustroso como cabría espera, más bien todo lo contrario.

Por Diario AS

Lionel Messi cobra más de 600.000 euros por encuentro, claro que al ex del Barça no solo es considerado como el mejor futbolista (¿de la historia?), sino que también continúa en activo. Está por ver si el argentino renovará o no su contrato con el PSG, pero de momento no ha ingresado en las filas de la Kings League, la liga organizada por su antiguo compañero Gerard Piqué.

¿Cuánto cobra Ronaldinho por partido?

Así, de pasada, uno se queda de piedra al descubrir el sueldo base de Ronaldinho por jugar en el Porcinos FC. De acuerdo con la fuente, el jugador percibe un total de 70 euros por partido. No, no es una errata, no hay más ceros después del primero. Claro que existe una especie de letra pequeña, puesto que Kosmos —la empresa de Gerard Piqué— le paga entre 10.000 y 15.000 euros durante su estancia en la Kings League.

