¡Garrafal desastre! Un inversor de NFT destruyó una obra valuada en 135.000 dólares por error

Un coleccionista de tókenes no fungibles (NFT) destruyó una de estas obras digitales valuada en 135.000 dólares al intentar usarla como garantía para obtener un préstamo, reporta el medio especializado en criptodivisas Cointelegraph.

Por: RT

De acuerdo a los reportes, Brandon Riley intentó envolver su CryptoPunk utilizando una técnica conocida como tokenización, que consiste en bloquear un NFT en un contrato inteligente y crear un nuevo token que puede utilizarse como garantía para solicitar préstamos o realizar otras transacciones financieras.

Sin embargo, mientras realizaba el proceso, desconocido para él, Riley envió accidentalmente la obra CryptoPunk 685 a una ‘dirección de quemado’, borrando permanentemente el NFT de la circulación. “Estaba tan concentrado en seguir las instrucciones al pie de la letra que cometí un desliz, destruyendo un tercio de mi activo neto en una sola transacción”, comentó en Twitter.

Now feels like an appropriate time to introduce #BAYC 586 to #Punk 685 (acquired a week ago). Hope to hold both for a decade… LGF! ? pic.twitter.com/SLb68rY6MR

— Brandon Riley (@vitalitygrowth) March 19, 2023