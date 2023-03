Pánico en Tennessee: Al menos cuatro muertos y varios heridos tras un tiroteo en un colegio de Nashville

El Departamento de Bomberos de Nashville (Tennessee, EE.UU.) ha informado sobre un tiroteo en un colegio de la ciudad, tras el cual fallecieron al menos cuatro personas, entre ellas el presunto agresor.

Por RT

“Podemos confirmar que tenemos varios heridos”, comunicaron las autoridades sin dar más detalles de lo sucedido.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023