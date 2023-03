VIDEO: Destructivo tornado arrasa Arkansas mientras emiten inusual alerta máxima de nivel 5

Posteado en: USA

Un potente tornado arrasó en la tarde del viernes en Little Rock (Arkansas) y otras áreas cercanas a la ciudad, dejando un número indeterminado de heridos, volteando autos, destruyendo propiedades, cortanzo la luz a miles de personas y lanzando escombros que obligaron a muchos residentes a buscar refugio.

Por Noticias Telemundo

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un “tornado grande y destructivo” tocó tierra en Little Rock, donde dijo que cientos de miles de personas estaban en riesgo. Los propios meteorólogos de la oficina fueron forzados a evacuar.

Un hopsital de la ciudad, el University of Arkansas for Medical Sciences Medical Center, dijo a la agencia de noticas The Associated Press que esperaba atender múltiples heridos, aunque no está claro cuántos, ni su condición de salud.

Imágenes preliminares mostraban la destrucción en vecindarios y negocios de Little Rock, donde casas, negocios y árboles quedaron en el suelo. Ciudades aledañas como Jacksonville y Sherwood también sufrieron daños.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, dijo en Twitter que el tornado había provocado “daños significativos en el centro de Arkansas” y que las autoridades locales estaban colaborando para atender “a cualquier herido”.

