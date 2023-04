El día que Lady Gaga aseguró estar “enamorada de Judas” con polémico videoclip durante Semana Santa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lady Gaga es considerada una de las máximas exponentes femeninas del pop y de la industria musical en general gracias a su extrovertido estilo estético, la mezcla de sonidos que experimenta en cada nueva melodía, pero sobre todo por su videografía que ha recurrido a conceptos novedosos y sumamente polémicos, como el día que aseguró estar “enamorada de Judas” con un controversial videoclip en el marco de Semana Santa.

Por Infobae

Luego de conquistar la cima de los charts de popularidad más importantes del mundo con los discos The Fame y su reedición Monster, la cantante anunció con gran entusiasmo la llegada de su segundo álbum de estudio, Born This Way. Tras un arrollador éxito que logró el homónimo considerado el primer sencillo LGBT+, la expectativa sobre una segunda carta de presentación, previó al estreno completo de su obra musical, fue alta y por ello todo tipo de esfera social estaba atenta a su llegada.

De esa forma, la también actriz anunció Judas el 14 de febrero del 2011, programando la canción dance y electro house para el 15 de abril, días finales de la Cuaresma, previo a la Pascua de Resurrección, generando gran indignación entre la comunidad religiosa pero un mayor interés de sus seguidores y críticos musicales, puesto que la porta oficial era un símbolo que ya anticipa la llegada de una de las canciones más controversiales en el historial de la cantante.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, el cual es su nombre oficial, nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986 y contó con un núcleo familiar cristiano que desde sus primeros años le fomentó dicha devoción a esa religión. Sin embargo, luego de alcanzar el estrellato mundial en el año 2008, más de un alter ego y tendencia de moda peculiar hizo que más de uno pusiera en tela de juicio su espiritualidad.

Pese a ello, la cantautora no dudó en crear una lírica que fue ovacionada por medios especializados en música como las revistas Billboard y Rolling Stone, pero duramente condenada por los máximos dirigentes de la Iglesia Católica y algunos de sus fieles seguidores, siendo el inicio de una historia en la que se le ha acusado a la cantante de ser “blasfema” pero otros también la consideran una “heroína” por enfrentar una religión que no acepta a una parte fundamental dentro de su consagrada base de fans, la comunidad LGBT+.

12 apóstoles, María Magdalena y beso de Judas

Creada junto al afamado compositor, productor y cantante marroquí RedOne, Lady Gaga buscó recrear la fórmula de su más grande éxito musical, Bad Romance. Motivo por el que la cantante aseguró que trató de grabar el sencillo en un lugar que le permitiera poder retomar los famosos coros y estrofas que en el año 2009 la colocaron en la mirada pública mundial. Por ello, se realizó en los Gang Studios de París, Francia.

Consciente del impacto cultural, político y religioso que la melodía iba a tener, la cantante optó por encargarle a la directora canadiense Laurieann Gibson la creación y supervisión de un videoclip que terminaría por ser la gota que derramó el vaso en cuanto al conflicto religioso y artístico que ello provocaría.

Aunque la canción tiene guiños a personajes bíblicos y metáforas sobre ellos, el video musical de Judas recurrió a muchos más elementos, paisajes y narrativas católicas aterrizadas a un concepto pop donde la moda y el glamour que caracterizan a Lady Gaga no quedó de lado.

El videoclip comienza con 12 motociclistas siendo una referencia a los apóstoles cuyos nombres aparecen en las mismas chaquetas (casaca / campera) en el transcurso del video: Pedro, Andrés, Santiago, Judas Tadeo, Santiago, Juan, Mateo, Felipe, Tomás, Judas Iscariote, Bartolomé y Simón. Sin embargo conforme avanza la melodía, Gaga, quien interpreta a María Magdalena, recrea con coreografías y actuación otros momentos de su propia historia hecha metáfora.

Qué quería decir Lady Gaga en “Judas”

“Este nuevo álbum es espectacular, tengo que decirte que realmente debes esperar y tomar nota, porque el álbum es excelente. Es de tal excelencia que creo que todos van a estar realmente impresionados y afectados. Los registros son tan visuales y grandes y el concepto de dar a luz tiene tantos niveles y el baile nunca se limita, que seguirás viendo una extensión de esta historia. Y con suerte [nosotros] llevaremos a la humanidad a un lugar donde podamos efectuar el cambio”, expresó la directora Gibson a MTV News en el año 2011.

Sin embargo, la controversia por su lírica y temática en el video musical generó incertidumbre sobre el trasfondo que la cantante quería otorgarle a su obra, algo de lo que en pocas ocasiones habló y esclareció, siendo, en parte, uno de los motivos en su contra por los que instituciones religiosas la señalaron severamente.

Pese a ello, en el programa de entrevistas Last Call with Carson Daly, Gaga explicó que la pista es sobre enamorarse una y otra vez del hombre equivocado, es decir un “Judas”, además agregó que es “oscura y radical”. Solo un par de días después, Lady detalló para MSN Canadá lo que sus metáforas querían decir y lo que para ella significa la canción:

“Judas” es una metáfora y una analogía sobre el perdón y la traición y las cosas que rondan en tu vida y cómo creo que es la oscuridad en la vida, y finalmente brilla e ilumina la mayor luz que tiene sobre ti. Alguien me dijo una vez: ‘Si tú no tienes sombras entonces tú no estás de pie en la luz’. Así que la canción es sobre el lavado de los pies del bien y del mal y la comprensión y perdón a los demonios de tu pasado con el fin de avanzar en la grandeza de su futuro. Simplemente me gustan las metáforas más difíciles realmente agresivas, más gruesas, más oscuras y a mis fanáticos también. Así que es una metáfora muy desafiante y agresiva, pero es una metáfora”, compartió en el año 2011.

Los señalamientos a Gaga por encarnar a María Magdalena

Ante la presión que tan sólo el audio había generado, la alta expectativa de fans, los grupos religiosos y los medios de comunicación por conocer lo que vendría de manera gráfica en su video, provocó una filtración en su tonalidad en internet previo a su estreno oficial. Algo por lo que la cantante tuvo que adelantar la publicación pero manteniéndose dentro del marco a los festejos por Semana Santa.

Por ello, Bill Donohue, quien en ese momento era presidente de la Liga Católica por Derechos Religiosos y Civiles en los Estados Unidos, manifestó al sitio portal web HollywoodLife que la cantante estaba recurriendo a “un truco, donde Lady Gaga intenta seguir provocando a los católicos y los cristianos en general: se viste como una monja, se come el rosario. Se ha transformado en una caricatura de sí misma. Está tratando de copiar toda la imaginería cristiana para apoyar sus actuaciones mundanas, aburridas y sin talento”.

Ante la presión y la protagonista de las cintas A Star Is Born (2018), The House of Gucci (2021) y próximamente junto al ganador del Oscar Joaquin Phoenix -Mejor Actor- en Joker: Folie à Deux (2024) respondió:

“Lo único controversial de este video, es que estoy usando Christian Lacroix y Chanel en el mismo marco. Este video no pretende ser un ataque a la religión católica. Respeto y amo las creencias de todo el mundo y yo también soy una persona religiosa y espiritual que está obsesionada con el arte religioso”, compartió en entrevista para E!.

Pese a la controversia, Judas de Lady Gaga entró al top 10 del Billboard Hot 100, ha vendido más de 2 millones de copias tan sólo en Estados Unidos -certificado por la RIAA- y su video es considerado por revistas especializadas en moda como Vogue como uno de los momentos que han revolucionado la manera de hacer videoclips pop, retomando el legado que inició Madonna años atrás.