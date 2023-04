José Gato Briceño: Derroche de eficiencia, gestión 2004 – 2012

Posteado en: Opinión

Es casi siempre mal entendido cómo falta de humildad el hecho de recordar, contabilizar y desglosar la obra de gobierno cuando uno ha tenido la honrosa y enorme responsabilidad de tomar decisiones y administrar los recursos del pueblo que nos elige. Más aún es necesario recalcarlo en la peor época de nuestra historia patria durante los últimos más de 20 años en los que la plaga más destructiva tomó por asalto nuestras riquezas y no han construido nada perdurable ni con visión de futuro. Hay que restregarles hasta el cansancio su ineficiencia pues su inversión y especialidad es disfrazar su desastrosa gestión con maquillaje y publicidad engañosa, cada uno de ellos lo repite y monta su propia farsa.

El pasado miércoles 29 reseñaron los medios impresos del estado Monagas, que el próximo 6 de abril se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Maturín el gran encuentro entre Monagas Sport Club y Boca Juniors (Argentina) en el marco de la Copa Libertadores.

Lo que sí es indecente es el intento permanente de parecer buenos gerentes sin haber hecho obras que realmente beneficien al pueblo, nuestro pueblo sabe que ya hace algún tiempo hizo historia el estadio Monumental de Maturín y se convirtió en uno de los iconos de Maturín, la ciudad capital del estado Monagas, su corta vida de casi 16 años está tan llena de experiencias que nos enorgullecen.

El estado Monagas jamás fue considerado para ningún evento futbolístico de relevancia ni siquiera aparecía en el mapa deportivo, mucho menos para torneos internacionales por no contar con infraestructura deportiva que cumpliera con las normas FIFA y era inimaginable o impensable que fuéramos sede de un gran evento internacional.

Estando a miles de kilómetros de distancia de mi tierra natal, me sentí orgulloso de ser el padre de ese gran icono de mi ciudad, logrando idear, proyectar y construir el estadio más grande y moderno de toda Venezuela, con una capacidad de 52.000 espectadores, el cual fue planificado para autosostenerse, generar recursos económicos para el mantenimiento de su infraestructura y sus ganancias para aportar a obras de mejoras en hospitales, consolidación de barrios, un ingreso adicional para la gestión de la gobernación del estado Monagas.

Se dispone en los espacios inferiores de las gradas de 20 mil metros cuadrados para el desarrollo de un centro comercial, un hotel, sala de cine. Fue adquirido en Norteamérica al momento de su puesta en funcionamiento, un sobrepiso especial (quién sabe dónde fue a parar) que cubría todo el campo para proteger el engramado y lograr presentar varios artistas internacionales, entre ellos, el inolvidable concierto de Vicente Fernández (08 de marzo 2008) un día súper significativo por ser el día internacional de la mujer.

Este enorme reto de gerencia, planificación y desafíos contrarreloj nos hizo comprobar que la voluntad política es necesaria para avanzar, apenas yo tenía ocho meses como gobernador en el año 2005 y fui informado por el ministro de educación que nuestro país sería sede de la Copa América en el año 2007 y se escogerían nueve sedes, entre ellas posiblemente, estaría el estado Monagas. Cada gobernador de estado donde se ubican dichas sedes, serían responsables de elaborar el proyecto, buscar el terreno, ejecutar la obra y dar la garantía de que estuviera listo para junio del año 2007; el gobierno nacional se comprometía a aportar el 80 % del costo total, lo que por cierto jamás cumplieron, a duras penas alcanzaron aportes por el 10 %.

Se inició una competencia sana entre los gobiernos regionales con el único objetivo de hacer quedar bien a Venezuela en tan magno evento latinoamericano y se conjugaron la eficiencia, la planificación y la gerencia.

No era nada fácil cumplir con el reto ya que el tiempo que quedaba se veía casi imposible de cumplir. Con un equipo de profesionales líderado por la arquitecto María Mercedes Aranguren se iniciaron las gestiones para elaborar el proyecto tomando la experiencia en ejecución de arquitectos que realizaba en Cali, Colombia, la construcción de un estadio para el club de la zona, de menores dimensiones ( 42.000 espectadores) a lo que queríamos para nuestro estado. Una vez visitado ese estadio se tomó definitivamente la decisión y tomamos su proyecto adaptándolo a una capacidad de 52.000 espectadores. Paralelamente se seleccionó el terreno con criterios de ordenamiento urbanístico, crecimiento de la ciudad, ubicación, accesibilidad vial entre otros aspectos y allí en cercanías del distribuidor La Cruz, en la Zona Industrial se ubicaría la Joya de Oriente teniendo todo a favor.

La construcción comenzó en febrero del año 2006 y mis adversarios no se cansaron de pregonar que era imposible terminar dicha obra para junio del año 2007 y me hacían responsable de hacer quedar mal a Venezuela en tan magno evento, además de mencionar para sus campañas personales que era un “gasto innecesario” para el estado. Craso error ver este tipo de cosas como gasto y no como inversión, pero tal como lo mencioné anteriormente, estos comentarios se les volvieron en contra ya que el estadio comenzó a tener la aceptación de los monaguenses y durante estos 16 años lo defienden, lo aprecian y lo han hecho parte de su patrimonio.

Aceptamos el gran reto y en 16 meses se construyó con tres turnos para cubrir las 24 horas de trabajo, lo supervisaba dos o tres veces por semana y hasta de madrugada con mi equipo de infraestructura, aparte de la súper rigurosa supervisión de la CONMEBOL cada tres meses.

Fue un gran logro a pesar de todos los obstáculos y adversidades y fue inaugurado el 24 de junio del año 2007 con lleno total y más de mil personas paradas.

La excelente conectividad vial con la región del terreno escogido para la construcción del estadio hace de este nodo del oeste de Maturín punto clave para enlazarnos con la red ya planificada para ese momento de la autopista Vinotinto y la Santo Domingo de Guzmán, hoy en día por cierto y como aporte de la narcorevolución están destrozadas.

Algo muy importante de destacar y poco conocido es que en dicha infraestructura hicimos el sistema de telecomunicaciones policiales y atención a emergencias (171) más moderno de toda Venezuela con el apoyo del gobierno Español en el que el alcance del sistema de cámaras detectaba el número de placas de los vehículos a una distancia de mil metros en la red de autopista y distintas arterias viales y con esta información se verificaba cualquier delito de robo de vehículos entre otras cosas.

Para el sufrimiento de mis detractores allí no se vaciaba una loza de concreto sin la presencia de un representante de la contraloría del estado y de la nación, la mejor prueba que dicha obra no pudieron hacer una denuncia de alguna irregularidad o corrupción, sino todavía estuviese preso o muerto después que desafíe a Chávez 06 años después, o sea, en febrero del año 2012 por el derrame petrolero.

Ver y escuchar en aquella época a unos coprófagos resentidos criticar ese tipo de obras para el desarrollo del estado y del país porque tienen un rancho en la cabeza y no han salido de las fronteras del estado Monagas y no conocen los países desarrollados y del primer mundo, aquello lo olvidaron porque ahora se inflan el ego haciendo eventos de gran relevancia internacional, aunque aún no logran sacar provecho de todo el potencial de rentabilidad que tiene nuestro amado estadio . También se les olvida o sufren de amnesia que deje el proyecto más ambicioso y moderno de toda Venezuela de la ciudad hospitalaria con el terreno comprado de 80 hectáreas con el movimiento de tierra hecho.

Para información de nuestra gente además de toda esa vistosidad y orgullo que nos genera tener esa infraestructura en Monagas, es importante que sepan que muchas de las obras de consolidación de barrios en distintos sectores fueron hechas con dividendos de las primeras espectáculos allí realizados, para que tengan argumentos de defensa de dicha obra a los mequetrefes que critican esas obras, quienes se dan golpes de pecho de ser de oposición y han sido candidatos recientemente de los partidos mampara creados por Nicolás Maduro, o sea, quienes han recibido una dosis de dividendos del narcotrafico.

Nada se compara con tener la conciencia tranquila por la gestión y avances logrados en los lapsos de gestión que nos correspondieron, gestión llena de avance y prosperidad, lastima que el retroceso en el que ha entrado el país por tanta ineficiencia y robo ha dejado todos aquellos avances en el limbo del maltrato y la desidia .

No hay otra opción que sacarlos a la fuerza, sin compasión, así los distingo, cada segundo, sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot2 Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com