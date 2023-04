Israel sufre el mayor ataque desde 2006: más de 30 cohetes fueron lanzados desde Líbano (Imágenes)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos 34 cohetes fueron lanzados este jueves desde Líbano a Israel, confirmó el Ejército israelí, lo que supone el ataque de mayor envergadura desde 2006, cuando ambas naciones libraron una guerra.

Cinco cohetes aterrizaron en suelo israelí, 25 fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro y los cuatro restantes están siendo examinados, indicó un portavoz militar.

Over the last couple of hours, 34 rockets were fired from Lebanon at Northern Israel, putting innocent lives in danger.

The Israeli government will take all necessary measures to defend its citizens against acts of violence! pic.twitter.com/MRNIzQi9X0

— David Saranga (@DavidSaranga) April 6, 2023