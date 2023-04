Los Simpson predicen el arresto de Trump en medio del furor por la película “Barbie”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un episodio de ‘Los Simpson’ emitido hace casi 30 años parece haber predicho dos recientes acontecimientos que, casualmente, sucedieron esta semana el mismo día: el arresto del expresidente Donald Trump y la llegada del más reciente avance de la muy esperada película ‘Barbie’, así lo reseñó ACTUALIDAD RT.

Claramente son sucesos poco o nada relacionados, pero el capítulo 14 de la temporada 5, estrenado el 17 de febrero de 1994, logra vincularlos de una manera muy particular. Titulado ‘Lisa contra la Baby Malibú’ (‘Lisa contra Stacy Malibú’ en España), gira alrededor de Lisa Simpson y sus esfuerzos por hacer que los creadores de la muñeca Baby Malibú —una obvia referencia a la Barbie— presenten a las niñas un juguete menos sexista y con un mensaje feminista.

En una de las escenas se ve al presentador de televisión Kent Brockman dedicar un extenso reportaje a una nueva Baby Malibú en cuya creación participó Lisa. Señalando lo fascinante que le pareció la muñeca, el periodista por poco olvida hacer otro anuncio antes de acabar el noticiero. “Ah, y el presidente fue arrestado por homicidio. Los detalles mañana”, dice con menos entusiasmo.

Si bien las circunstancias de la detención de Trump son algo diferentes —el magnate ya no es presidente y los cargos son otros—, los usuarios de redes sociales no pudieron evitar señalar los paralelismos entre el episodio y los eventos de la vida real. “No voy a mentir, esta es la predicción más salvaje de ‘Los Simpson’ hasta ahora”, “Esta es literalmente la noticia de hoy”, escribieron en Twitter dos internautas.

Just in case there was any doubt pic.twitter.com/Z9cQVTHdSj

— Chester Aries (@chesteraries) April 4, 2023