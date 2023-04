José Gato Briceño: La saga de la narcotiranía y la Corte Penal Internacional

Posteado en: Opinión

Cuando se trata de nuestro país, el paraíso de las mega riquezas minerales, de la exhuberancia de paisajes, de la gente dicharachera y lamentablemente de los peores traidores a la patria jamás vistos, todo es inédito, todo es fuera de serie, todo se sale de control ya que dichos Judas, herederos del hoy felizmente difunto, extendieron sus redes de destrucción, odio, corrupción y narcoterrorismo de tal manera que han penetrado y echado raíces en las entrañas de nuestro país y lo que es peor, con ese dinero de nuestras arcas han comprado alianzas con los gobiernos de las tendencias e ideologías más antidemocráticas en el planeta. Riquezas de nuestro subsuelo (petróleo, oro, coltán, aluminio, hierro entre muchos otros) a cambio de armas, asesorías en delitos (modificación de leyes, adoctrinamiento de masas, entrega de tierras), en resumen lo peor de lo peor. Por eso es que lo poco común es que somos un país en el que el presidente y su élite o pandilla de gobierno está siendo solicitada, con recompensa por su cabeza y están también siendo investigados por las distintas instancias internacionales, con el agravante de que algunos de esos países, al mismo tiempo, negocian con ellos. Para mí inexplicable y absurdo aunque la excusa de estrategia geopolítica o argucias de la diplomacia económica sea el argumento.

Sin embargo y con mucho beneplácito me alivia saber que siempre hay en el horizonte opciones para seguir creyendo en la justicia, por eso creo que los venezolanos no podemos perder la fe y las esperanzas por los últimos acontecimientos que no tengo lugar a dudas que son señales de nuestro Dios. Los cuarteles están ardiendo y sigue creciendo la incertidumbre o desconfianza, el saqueo de las instituciones del país es tan depravado y descarado que les estalló en la cara y no les quedó otra salida que ellos mismos están simulando hacer justicia, los norteamericanos defensores de la democracia no dejan de presionar y lo más relevante es el avance de las investigaciones de la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro y sus bandidos.

La actualización de esta diligencia tan importante es que la Corte Penal Internacional (CPI) pidió a la narcotirania de Nicolás Maduro presentar una réplica, que no exceda de 10 páginas, para ser entregada a más tardar el próximo 20 de abril para responder a un argumento del fiscal Karim Khan, quien desestimó las razones presentadas por el narcorégimen en torno a la reapertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Esta fue la reacción de la Sala de Cuestiones Preliminares a la solicitud de Caracas, que había pedido su autorización para responder a varios elementos señalados por el fiscal “como máximo el 28 de abril”, y que tendrán que presentar no cuando ellos digan sino ahora ocho días antes.

Precisamente sobre este intercambio de argumentos legales sobre la apertura de la investigación, el narcoregimen acusó al fiscal Karim Khan de “instrumentalizar” la justicia “con fines políticos”, tras la publicación del documento del 31 de marzo, en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por la narcotirania de Nicolás Maduro.

Aquí viendo ese panorama desde la cárcel del exilio me recuerdo de la alharaca, con que hicieron derroche de atenciones, armando una gran bienvenida al fiscal el año pasado, ahora comienzan a despotricar sobre las decisiones porque no lo pudieron comprar; es cuestión de tiempo y paciencia pero de qué van a caer van a caer y todo lo que se vislumbra será con toda la fuerza y contundencia que la CPI tiene, será un final muy estrepitoso.

Mi accionar siempre firme, con un solo norte, colaborar en la que sea para que caigan, firme y consecuente enfrentándolos en todos los escenarios, sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Instagram: @josegbricenot2

Twitter: @josegbricenot