Murió el piloto de carreras de autos Justin Owen, tras un grave accidente en una pista de Indiana (VIDEO)

El piloto estadounidense de autos de velocidad Justin Owen, que competía en una carrera en Indiana, murió a causa de las heridas que sufrió en un accidente la noche de este sábado en el Lawrenceburg Speedway, informó el Auto Club de los Estados Unidos (USAC).

Por RT

El piloto, de 26 años, estaba compitiendo para clasificar al Campeonato Nacional de Autos de Velocidad (USAC AMSOIL). En la tercera curva, su automóvil chocó contra el muro y dio varias vueltas de campana.

Según el USAC, entre los logros de Owens se encuentra una victoria en el Dick Gaines Memorial, en el 2022. También, obtuvo tres victorias en importantes durante la temporada del 2019.

??HORRIFIC CRASH kills Justin Owen of Harrison, OH at USAC's AMSOIL Sprint Car National Championship. ??Quick medical attention & an ?AirCare flight were not enough to save him after his car crashed in turn 3 during qualifying at Lawrenceburg Speedway Sat. night. #JustinOwen pic.twitter.com/2Szwadoq3I

— Steve Norris (@SteveNorrisTV) April 9, 2023