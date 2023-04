“Zar de las ratas”: nombran en Nueva York a la primera directora de mitigación de roedores

Click to share on Google News (Opens in new window)

Eric Adams, alcalde de la urbe estadounidense, anunció que se llevará a cabo una inversión de 3,5 millones de dólares para combatir este problema.

Por rt.com

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, nombró a Kathleen Corradi como la primera directora de mitigación de roedores de la urbe estadounidense, cargo también conocido como ‘zar de las ratas’.

“La ciudad de Nueva York ha hecho mucho recientemente en lo que respecta a la lucha contra el enemigo público número uno: las ratas“, declaró Adams durante una ceremonia celebrada este miércoles. “Pero estaba claro que necesitábamos a alguien centrado exclusivamente en liderar nuestros esfuerzos de reducción de ratas en los cinco distritos”, añadió.

NYC has done a lot to fight public enemy number one: rats.

But to fully rat out the rodents, we needed to get our city’s first dedicated Rat Czar.

Meet Kathy Corradi. With her knowledge, drive, and experience, the rats are going to HATE her. pic.twitter.com/cJyJGTkFRa

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 12, 2023