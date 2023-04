Raúl Ochoa Cuenca: Se cierra el círculo, ¿Querrán irse?

Posteado en: Opinión

Veamos hoy algunos hechos que se han desarrollado en las últimas semanas en relación a lo que podríamos llamar el futuro o permanencia en el poder de Nicolas Maduro y su grupo.

Comencemos con el caso de los extraditables. La primera, ya realizada, fue la ocurrida con el Sr Alex Saab desde la República de Cabo Verde a los Estados Unidos de América el 16 de octubre del año 2021. El Sr Saab, convertido en ciudadano venezolano y nombrado embajador plenipotenciario, creyendo que con un pasaporte falso podían engañar, no solo a los americanos, sino también a las autoridades del mundo civilizado, ya hoy es huésped fijo del Federal Detention Center de Miami desde esa ya citada fecha.

En segundo lugar vemos que el general en situación de retiro, Hugo Carvajal Barrios está muy cerca de que los tribunales españoles concedan en vía definitiva y por lo tanto sin la posibilidad de interponer nuevos recursos, su extradición a una cárcel federal del estado de New York. La puesta en práctica de la decisión tanto de la Audiencia Nacional, Tribunal de alzada español como del consejo de ministros está paralizada ante un recurso que elevó la defensa de Carvajal Barrios ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo. En espera de la decisión de la máxima instancia europea sobre el hipotético irrespeto de sus derechos y en espera de la decisión. el ex jefe de inteligencia de Chavez seguirá encerrado en la prisión madrileña de Estremera.

Ya la enfermera de Chavez, la señora Claudia Diaz, ex Tesorera de la nación y su hombre, el guardaespalda preferido por los ojitos que siempre te miran, están en lo que en lenguaje coloquial llamamos encanados y esperando, me imagino que con gran aprehensión saber los años que pasaran vestidos con una braga de color anaranjado. A ellos, un jurado constituido en el Tribunal Federal del sur de la Florida, presidido por el Juez William P. Dimitrouleas, anunció que el día 17 de abril emitirá la sentencia. Esta pena puede variar desde 24 años como máximo a los 10 como mínimo. El jurado deliberó apenas unas cuantas horas antes de declarar culpables a este par de pillos depredadores del patrimonio del pueblo que los vio nacer, encontrandolos culpables de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que los incrimina por haber aceptado sobornos por al menos 4,2 millones de dólares.(lease Gorrin).

Ahora, ruego apreciados lectores que me acompañen a mirar algunos elementos que pueden tener un especial significativo como hechos de política, no solo interna sino también externa.

Se trata de la decisión de la Corte Penal Internacional de decidir el pase de Venezuela, en su conjunto, como referencia procesal a la fase llamada investigativa. En otras palabras, los agentes instructores de esa Corte llegaron a conclusiones de nombres de personas que si así lo considera el pleno de ese tribunal, pueden ser indiciados y procesados como responsables de crímenes de lesa humanidad.

Así podemos leer que el pasado 1 del presente mes, con un escrito de 22 páginas, fechado el 30 de marzo y que se titula “La situación en la República Bolivariana de Venezuela ?, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió uno a uno a los argumentos presentados por el régimen de Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El régimen insiste en que la Corte no tiene competencia para juzgarlo y afirma que Venezuela ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente. La dictadura, además, acusó a la fiscalía de la Corte Penal Internacional de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales. “La Fiscalía sostiene respetuosamente, que esas peticiones no tienen fundamento”, rechazando el informe.

En el documento, de hecho, el Fiscal Karim Khan ratifica que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.

Agreguemos a estos golpes recibidos por Maduro el hecho, no especulativo sino muy real, cual el tesoro americano no ha retirado el ofrecimiento de 15 millones de dólares como recompensa por su captura, con el fin de proceder con la judicialización de Maduro y otros altos miembros de la mega banda de Miraflores, sospechosos de estar incursos en graves delitos, como el de crímenes de lesa humanidad y el de narcotráfico, así como innumerables episodios de marcada e inequívoca hostilidad hacia los Estados Unidos.

Sin olvidar tampoco que muchos países de la América Latina están preocupados viendo como la situación interna de Venezuela y sus repercusiones exógenas, especialmente en los países vecinos han erosionando los ya débiles equilibrios de coexistencia interna de esas naciones.. En otras palabras, la diáspora no se detendrá y continuará erosionando las bases, ya críticas de los países receptores. Basta recordar para entender el porque de estra masiva emigración, que el salario mínimo de los trabajadores venezolanos, así como las pensiones de invalidez o por edad son, al cambio oficial equivalentes a 5 u.s dólares con 30 céntimos mensuales Este salario de 130 bolívares mensuales se ha mantenido por los últimos 376 días. Al día de hoy 15 de abril 2023, 1 dólar U.S cuesta BsF. 24,91.

Ya en anteriores entregas hemos visto el impacto negativo, principalmente en las estructuras socio sanitarias de los países receptores de la diáspora venezolana, la cual, según organismos especializados en migraciones, ya esta se acerca a los 9 millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos 14 años.

Creo necesario siempre tener presente que los países de Latinoamérica son receptores de cerca de 7 millones de emigrantes. Veamos algunos casos, los más notorios del destino de nuestra diáspora: en Colombia 3.2 millones y siendo el 5.5 % de la población total de esa nación. En Perú las autoridades afirman que los venezolanos son más de 1,5 millones de compatriotas que han llegado en los últimos 10 años. Mientras que el Ecuador registra un millón cerca. En la república de Chile, donde y muy desafortunadamente y en forma esporádica se han escenificado situaciones de intolerancia étnica hacia la población venezolana, son más de 600.000. En Brasil se cuentan al final del año 2021 alrededor de 280.000 nacionales y en la Argentina, según declaraciones del presidente Fernandez este 3 de abril, la Argentina ha recibido medio millón de venezolanos: “Tenemos en Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no pueden vivir en su patria”, dijo Fernández textualmente este domingo. No mencionamos la diáspora en el resto de los países del continente americano al no tener cifras aún aproximativas.

Pero el mundo, observo, que por variadas razones está reaccionando ante este, ya hoy drama de contorno universal, al concertarse en la búsqueda de una solución. Efectivamente se está desarrollando un acontecimiento socio político, cuando países con gobiernos, unos de izquierda, otros de derecha, unos latinoamericanos otros de Europa, incluyendo algunos de lejanos continentes, coinciden en plantear la necesidad de que esos bárbaros, lease Nicolas Maduro y compañía se marchen y que Venezuela retorne a ser parte integrante y positiva del concierto de naciones, siendo otra vez un país adaptado y participativo de las realidades del mundo contemporáneo.

Esta realidad no se puede esconder, hoy la Venezuela de Maduro es un problema universal.

¿ Podrían estar dadas las condiciones para que, sin esperar las elecciones de 2024, el clan de Nico y Cilita se reúnan un día domingo alrededor de la piscina cerrada en el bunker número 4 de Fuerte Tiuna y entre un Havana Club Cohiba, con coca cola para las muchachas y un Macallan Fine and Rare de 20 años para los hombres, escuchamos a Nico, quien con gran maestría interpreta un tamboreo inspirado en ritos afrocubanos, Cilita en una demostración del amor que se profesan los integrantes de esta ejemplarizante familia alargada, le plantean al gran jefe, así sin anestesia la posibilidad de salir del encierro de Fuerte Tiuna y poder caminar agarraditos de la mano por la exuberante y siempre luminosa plaza del Kremlin o ¿ por qué no ? hasta por les Champs Elysées.

Y que la muy admirada primera combatiente “inocentemente” le preguntase ¿ Papi qué te parece si nos vamos todos para el Qatar ? Si papi papi donde tenemos ese cerro de billetes en los bancos de tu amigo el Emir a gozar de la vida y desde ahí viajar en nuestros learjets full optionals por tantos bellos países ? sí porfa mi gordi bello, anímate, son muchos los países que no firmaron el tratado de Roma, como Turquía, donde está en Istanbul aquel restaurante de carnes de tu amigo Nusret Gökçe, al que tú llamas mi hermano del alma, donde pagamos 3789 euros las chuleticas de cordero, bueno si te reconozco que me pareció un poco caro, pero no me lo puedes negar, te encantaron, en cada bocado me decias, que vaina tan buena Cilita.

Pero además Nico no solo es Istanbul, estoy segura que te acostumbraras muy rápidamente en cualquiera de esos países en los que tenemos inversiones, por ejemplo también están los Emiratos, ah y Hong Kong, ahi que tu sobrino preferido Carlos cuando era vicepresidente de PDVSA nos abrió aquella cuentecita de ahorros, ¿ ya no te acuerdas gordo ? que ahora bajo el control total de nuestros panas chinos es una nota: me dicen que el clima es siempre primavera y que las damas elegantes como yo se pueden vestir al último grito de Versace o de Gucci, le dice Cilita a Nico con tono meloso y le pasa la mano sobandole la cabecita.

Y así, entre chuleta ahumada y chorizo español, Cilita se desboca y sin disimular su enojo con el fiscal de la CPI le dice a Nico “por muchas mentiras que invente ese antipático y mal sangroso fiscal, y quien de paso te engañó con ese truco de hombre decente con su estilo de Lord inglés, le mandamos una postal desde Istanbul diciéndole: “Karim, Karim, aquí tu Corte no tiene jurisdicción, ja ja ja, te fregamos”.

Ah se me olvidaba, le dice doña Cilita a su amado, así será la única forma que el pueblo no vote masivamente por ti, ¿no crees mi vida?

¿Elucubraciones, fantasías?. Si, es probable. Cierro esta no convencional y hasta un poco fantasiosa nota, (y de repente ni tanto) con un refrán de Luis Herrera Campins, un demócrata honesto quien de refranes entendía: “Nadie roba para los nietos”.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar actualizada el 15 de abril del 2023.