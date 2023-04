El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Para que llegue lo que esperas debes hacer espacio. A veces llenamos nuestras vidas de personas, actividades y responsabilidades que nos restan tiempo para hacer lo que nos gusta o lo que debemos hacer y como consecuencia nos estresamos y quejamos porque no tenemos tiempo para nada. A partir de hoy has la diferencia y libérate de lo que no te importa ni aporta.

Tauro

Hoy es un día para trabajar en equipo, de intercambiar ideas que pueden hacer tu trabajo más fácil o productivo. Se presentan ciertos desacuerdos porque cada uno pretende tener la razón, pero ¿que te parece si mezclan las ideas y crean una opción más genial? Recuerda que no es tener la voz cantante, sino lograr la meta en común.

Géminis

Compartir con una persona a la que quieras de verdad te regalará ese momento de tu paz que tanto necesitas. Aún si esa persona se encuentra lejos, las comunicaciones actuales te conectan como si estuviese a tu lado. Si pueden verse en persona abrácense muy fuerte y si no, igual pueden hacer que el otro sienta el amor que se profesan más allá de la distancia.

Cáncer

Necesitas ayuda extra y entre más pronto la busques mucho mejor. Si bien es cierto que te cuesta confiar y más aun trabajar con terceros, ahora es el momento preciso para hacerlo. Todos tenemos límites y reconocerlos es de sabios, de personas que entienden y aceptan que otros pueden ayudar a abrir puertas que ellos por sí mismos no pueden abrir.

Leo

Hoy la clave es hacer las cosas solo. Depender de otros podría obstaculizar la consecución de tus metas, ademas, no estás para lidiar con conflictos y competencias malsanas. La solución de un problema es mucho más fácil de lo que crees, profundiza un poco y lo encontrarás. El éxito está a la vuelta de la esquina.

Virgo

Últimamente han sucedido tantas cosas que estás confundido. Te cuesta poner en orden tus ideas y así no puedes convencer a nadie de que te apoye. Por ahora mantén silencio, explora más allá, haz preguntas y no te quedes tranquilo hasta que encuentres respuestas. Habla solo cuando estés seguro y al hacerlo procura que el mensaje sea claro y conciso.

Libra

La vida es un proceso, nada es para ya. Todo lo que hagas o dejes de hacer te conducirá o alejará de donde quieres estar. Debes avanzar a tu ritmo, porque ir demasiado rápido puede hacer que te caigas, e ir muy lento hará que demorare el proceso, pero como es tuyo, tu decides a qué pasó irás. Tendrás momentos buenos y otros no tan buenos, y cuando llegues entenderás porque sucedió todo lo que viviste. Disfruta el proceso, celebra tus logros y sobre todo, ama lo que haces.

Escorpio

La única forma de avanzar es a través del aprendizaje. Reconoce que como todos, tienes límites y que en esta oportunidad tocaste tu propio techo. Es hora de ir más allá, de estudiar, de profundizar en nuevos conocimientos. En pocas palabras de buscar herramientas para seguir adelante, más seguro del terreno que estás pisando.

Sagitario

Reflexionar y meditar sobre tu futuro amoroso será positivo, pero necesitas hacerlo con mayor objetividad. Entre más realista seas, más posibilidades tendrás de entender que has hecho mal y no volver a hacerlo. También descubrirás que has hecho bien y lo mejorarás. Ve tu relación tal cuál es, sin idealizar a nada ni a nadie.

Capricornio

Te cuesta llegar a acuerdos. Dices A y entienden B y así no puedes avanzar. Estás harto de explicar una y otra vez lo mismo, pero no puedes hacer más que respirar profundo e insistir hasta que todo quede más claro. Sólo de esa manera podrás pasar la pagina y comenzar un nuevo capítulo de tu vida.

Acuario

En la vida existen 3 verdades, la tuya, la de la otra persona y la verdadera. Todo depende del punto de vista, intereses y limitaciones de cada uno. Con que tú estés claro de lo que sucede, basta. Ya los demás verán cómo lidian con la situación. Si estás seguro de tu posición ni entres en debates que no te conducirán a ningún lado ni te dejes convencer de lo contrario.

Acuario

Conviértete en tu lugar favorito para estar. Tú eres lo mejor que tienes y lo único que realmente tendrás hasta el día que dejes de existir, el resto va y viene. Valórate y siéntete cómodo contigo mismo. Si algo no te gusta de ti, trabájalo y cámbialo y si te gusta, has que alcance la excelencia.

Piscis

Lograr respeto y reconocimiento tanto en la profesión como en lo laboral será tu meta principal de hoy. Trabajas duro y das lo mejor de ti. Superas los obstáculos pese a los retrasos que puedan presentarse y hasta ayudas a otros que también están involucrados en tu trabajo o negocio a lograr sus metas. Eres consciente de que si ellos crecen, tú también creces.