Tras la condena a la enfermera de Chávez, EEUU ratificó la acusación contra un empresario venezolano por lavado de dinero

La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno, por cargos de lavado de dinero.

En este contexto, la Justicia norteamericana ratificó su acusación contra un implicado clave en esta causa, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, que es buscado en relación con los mismos hechos.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Claudia Patricia Díaz Guillen, de 49 años, y su marido, Adrian José Velásquez, de 43, aceptaron y blanquearon más de 136 millones de dólares en sobornos del co-conspirador Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario empresario venezolano propietario de la cadena de noticias Globovisión”.

