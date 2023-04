El cuerpazo que se gasta María Antonieta Duque a sus 53 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz María Antonieta Duque encantó a su fanaticada, tras publicar un video en su perfil de Instagram, en el que se mostró más sensual que nunca.

Por Revista Ronda

Asimismo, la también modelo acompañó la difusión de su material audiovisual con las siguientes palabras, “Cómo me dice mi gemela @marianaduque88 ella siempre está bronceada porque es de la costa ??? y yo vivo en la capital , así que me tocó llamar a mi amiga de @doradostanliz Y me bronceo en mi casa, me encanto, muy natural , no huele mal y me dura bastante”.

María Antonieta Duque cautivó a los seguidores de su perfil de la camarita, quienes elogiaron a la mujer, por el cuerpazo que se gasta a sus 53 años de edad.

“Preciosa”, “La cuerpa”, “Qué rica”, “¡Guao! Eso es increíble”, “Qué bueno amiga, que tu esposo no tenga prejuicio y acepté que te veamos en traje de baños, y además con esa cuerpa tienes que lucir con orgullo. Vale la pena tantos ejercicios. Hermosa”, “Excelente”, fueron algunas de las impresiones.