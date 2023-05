Mujer tuvo un ruidoso e incómodo orgasmo durante un concierto de la Filarmónica de Los Ángeles

Posteado en: Internacionales, Titulares

El suelo se movió de verdad para una mujer durante el segundo movimiento de la 5ª Sinfonía de Tchaikovsky interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles, cuando experimentó un “orgasmo fuerte y de cuerpo entero”.

Por NY Post / Traducción libre al castellano por lapatilla.com

Varios asistentes al concierto describieron el momento culminante de la mujer el viernes desde el balcón del abarrotado Walt Disney Concert Hall.

“Todo el mundo se giró para ver qué ocurría”, dijo Molly Grant, que estaba sentada cerca de la mujer, al diario Los Angeles Times el domingo.

“Vi a la chica después de que hubiera sucedido, y supongo que… había tenido un orgasmo porque respiraba con dificultad, y su compañero sonreía y la miraba, como en un esfuerzo por no avergonzarla”, dijo.

“Fue muy bonito”, añadió Grant.

Un clip de audio que supuestamente capta el momento de éxtasis de la mujer se ha hecho viral.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ — Macrodosing (@MacrodosingPod) May 1, 2023

También asistió el compositor británico Magnus Fiennes, hermano del actor Ralph Fiennes.

“Una mujer del público tuvo un fuerte orgasmo de cuerpo entero durante el segundo movimiento de la 5ª… La banda continuó educadamente”, dijo en Twitter.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales expresaron sus dudas sobre el incidente, y uno de los presentes sugirió que la mujer había tenido una urgencia médica.

Fiennes insistió en que “sucedió absolutamente”, escribiendo que “barajó todos los escenarios posibles”.

“Estaba muy cerca y tenía no menos de otros 8 amigos que asistían casualmente- todos habían llegado a una conclusión similar. Permaneció durante el resto del espectáculo, su comportamiento quedó en evidencia. Mi opinión corroborada no es más que una observación. Se mantiene el respeto”, dijo.

La periodista Jocelyn Silver escribió en Twitter que sus amigos dijeron que la mujer “tuvo un orgasmo GRITANTE, hasta el punto de que toda la orquesta dejó de tocar. Algunas personas sí que saben vivir”.

La pianista clásica Sharon Su añadió en un tuit que “consultó con alguien que trabaja en la LA Phil y me confirmaron” que el incidente fue real y que la orquesta no dejó de tocar durante la 5ª de Tchaikovsky.

El LA Times informó de que sus fuentes y el clip de audio corroboraban las versiones de que la orquesta no perdió el ritmo durante el explosivo momento.

En las notas del programa de la filarmónica se incluía la siguiente descripción del segundo movimiento.

“El … delicioso tema principal fue adaptado para una canción de amor popular; sin embargo, la hábil orquestación de Tchaikovsky eleva el estado de ánimo del sentimentalismo al alto romanticismo. La melodía principal del movimiento se presenta en un memorable solo de trompa, seguido de otros atractivos solos de viento madera.”

El agente musical Lukas Burton declaró al LA Times que el fuerte gemido de la mujer estaba “maravillosamente sincronizado” con un “romántico oleaje” durante la actuación.

“No se puede saber exactamente qué ocurrió, pero por el sonido parecía muy claro que se trataba de una expresión de puro gozo físico”, declaró Burton al periódico.

“Una especie de equivalente en música clásica de esa escena de una película en la que alguien está hablando en voz alta en una fiesta o discoteca y, de repente, el disco se para y dice algo que todo el mundo oye”, añadió.

Burton añadió que la clásica expresión de alegría fue “bastante maravillosa y refrescante”.

Dijo que hubo “una especie de grito ahogado en el público”, pero que “todo el mundo sintió que era una expresión bastante encantadora de alguien que estaba tan transportado por la música que tuvo algún tipo de efecto sobre ellos.”

The Times dijo que no ha podido identificar a la mujer y que la filarmónica no respondió inmediatamente a su petición de comentarios.

Los estudiosos de la música clásica han señalado que la melodía de “Annie’s Song” de John Denver -que incluye la letra “You fill up my senses / Come fill me again”- es el solo de trompa del segundo movimiento de la 5ª Sinfonía de Tchaikovsky.