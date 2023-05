Quiénes son los famosos que fueron vetados de la Gala en el Museo Metropolitano de Nueva York

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Declaraciones en contra de la organización y participaciones políticas pusieron a varias celebridades en la lista negra del magno evento de la moda. Algunos de ellos tuvieron una segunda oportunidad.

Por infobae.com

Uno de los eventos de moda más esperados por los seguidores del fashionismo es la MET Gala, que se lleva a cabo cada año en el Museo Metropolitano de Nueva York y en el que las celebridades, exponen sus mejores vestidos conforme así lo dictamine el código que se marca para la fecha. En 2023, el homenaje será para el fallecido Karl Lagerfeld, por lo que se espera un derroche de glamour en la esperada alfombra roja.

Este evento es querido por muchos y odiado por otros, pues las celebridades esperan con ansias su llegada para socializar y asistir con las mejores galas de los diseñadores más prestigiosos del mundo, existen otros tantos a los que la MET Gala no los trasnocha, por lo que al expresarlo en público pasaron a ser ignorados del máximo evento de la moda.

Anna Wintour, organizadora de la gala y editora de la revista Vogue solamente ha hecho referencia a una persona a la que efectivamente le quedó prohibida la entrada a la prestigiosa reunión, se dice que son muchos más lo que tiene en una “lista negra” una de las mujeres más destacadas en la industria de la moda, por lo que se han quedado sentados esperando la invitación por cuenta de sus comentarios negativos.

Aquí le presentamos la lista de celebridades que posiblemente no estarán en el evento, entre los que se encuentra el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania.

Demi Lovato

La lista la encabeza la actriz y cantante Demi Lovato, quien fue muy honesta al expresar su inconformidad al asistir al evento, esto durante una entrevista que tuvo con la revista Billboard, en la que afirmó que “la pasé pésimo”. Esto no habría sido tomado con buenos ojos de parte de Wintour, quien definitivamente la tachó de la lista de invitados, pues no se le volvió a ver en el prestigioso evento.

“Había una famosa que estaba siendo una total p*rra y estaba haciéndole la vida imposible a todo el mundo a su alrededor. Todo el ambiente era muy de grupitos, recuerdo que me sentí tan mal que pensé en volver a beber”, incluso Demi llegó a afirmar en la publicación de Billboard que se fue directo a una reunión de Alcohólicos Anonimos y se sintió mucho más cercana a las personas sin hogar, que al evento de alta costura.

Demi Lovato, en su aparición en la MET Gala de 2016, en la que afirmó debía asistir después a una cita con Alcohólicos Anónimos para aguantar la presión del evento. @lovaticfan28/Instagram

Zayn Malik

El cantante Zayn Malik asistió a la MET Gala en compañía de su entonces novia Gigi Hadid en 2016, en ese momento afirmó que la gala estuvo “aburrida” por lo que prefería quedarse en su casa haciendo algo más productivo, en entrevista con la revista GQ en 2018.

“Eso tan autoindulgente de ‘Veánme, soy maravilloso’ no es para mí”, dijo en ese entonces, el ex integrante de la agrupación One Direction.

El cantante Zayn Malik asistió a la MET Gala en compañía de su entonces novia Gigi Hadid en 2016. (FOTO: EFE/Justin Lane)

Donald Trump y su esposa Melania

En repetidas ocasiones se vio a Donald Trump asistir a la Gala del MET en Nueva York, acompañado de su esposa Melania. Sin embargo, cuando el multimillonario decidió lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos se conoció que Anna Wintour decidió hacer campaña directa por Hillary Clinton, por lo que la editora de Vogue afirmó que no hay nada que se pueda hacer para que la pareja vuelva a recibir una invitación.

“Tienes que defender aquello en lo que crees, y tienes que tener tu punto de vista”, fue el argumento que entregó Wintour a una reconocida publicación.

Donald Trump y su esposa, Melania Trump, en la gala anual de la Cruz Roja (AP)

Gwyneth Paltrow

La actriz fue vista en repetidas ocasiones desfilando en la alfombra roja de la Met Gala con los mejores vestidos y diseños exclusivos; sin embargo, unas declaraciones que dio en el Show de Kylie y Jackie O en 2013, la llevaron a no recibir invitación al año siguiente y no fue hasta 2017 que se le vio nuevamente aparecer con un hermoso vestido en rosa pastel, con escote de un solo hombro.

“Es espantoso. Piensas que va a ser esta fiesta maravillosa y glamourosa y que vas a ver a toda esta gente famosa. Y llegas y está atascado, hace muchísimo calor, todo el mundo te empuja, creo que ya no estamos en edad de hacer esas cosas”, dijo la actriz en 2013.

En 2019 fue la última vez en que la estrella de Hollywood desfiló por la alfombra roja del MET, por lo que se cree que habría perdido el interés.

Gwyneth Paltrow durante su participación en la MET Gala, a su regreso, luego de haber permanecido ausente por dos años. @thewearnecessities/Instagram

Amy Schumer

Amy Schumer desató la polémica con sus declaraciones, luego de asistir a su primera MET Gala en Nueva York, pues todo parece indicar que a la comediante no lo entró en gracia que algunas celebridades, al parecer, fingieran que no estaban sosteniendo una conversación seria e indicó sentirse “incómoda con la farsa” en el programa de radio de Howard Stern.

“No me gusta la farsa, todos vestidos como una bola de p3nd3j0s. No me gusta, no tengo ningún interés en la moda. No me importa”, agregó la humorista.

Aunque Amy Schumer estaba vetada del evento, en 2022 asistió nuevamente con un sencillo vestido a la alfombra roja de la MET Gala, con su pelo dando un leve aspecto húmedo y unas gafas de sol. REUTERS/Andrew Kelly

Kim Kardashian y se séquito

La primera vez que se vio a Kim Kardashian desfilando por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York, fue en 2013, cuando asistió al evento vestida por la casa Givenchi personalizado exclusivamente para ella, pues la socialité estaba en embarazo.

La última aparición el clan Kardashian fue en 2022, cuando llevó el vestido que utilizó Marilyn Monroe en el Madisson Square Garden y cantó frente a millones de asistentes Happy Birthday Mr. President, al mandatario estadoundense John F. Kennedy.

FILE PHOTO: Kim Kardashian arrives at the In America: An Anthology of Fashion themed Met Gala at the Metropolitan Museum of Art in New York City, New York, U.S., May 2, 2022. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Fuertes rumores apuntan a que la empresaria podría haber sido vetada en 2023, por haber llevado sobre su cuerpo una pieza de alta costura histórica. Eso lo confirmaremos durante la gala de este lunes.