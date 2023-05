Raúl Ochoa Cuenca: Se quitó la máscara el comandante Aureliano

Posteado en: Opinión

Realmente es un desastre. Desastre lo que le ocurre a ese manso pueblo venezolano. Será aún por mucho tiempo un desastre lo que tendremos que vivir hasta que, por fin podamos ver una luz, aún tenue, al final de ese túnel, muy oscuro y que se llama la revolución del socialismo del siglo XXI.

Y digo por mucho tiempo, por que aun tratándose de meses o de pocos años para aquel que pasa hambre y que eventualmente cuando consigue algo que llevar a su casa tiene que cocinar con leña, o aquel de entre más de 4 millones de venezolanos que su salario mínimo es de bolívares, para aquel que este gobierno, sin escrúpulo alguno dolarizó la economía, pero no los salarios.

Es el mismo pueblo al que el comandante de la aviación dirigiéndose al personal de este componente les aconseja salir a rebuscarse, si, así mismo es, porque, y lo dice claramente, no hay billetes. Es que el golpe que le dio Tareck a Maduro y a los Rodriguez fue muy duro. Los dejó sin el billete que se habían robado descaradamente a Petróleos de Venezuela, porque de los 26 mil millones habían dejado 3 mil millones para repartirlo a ese pueblo hoy, con vergüenza lo digo muerto de hambre.

Oh ahora si entiendo mi coronel, le dice un capitán ¿Tenemos que realizar emprendimientos ? ¿ O sea mi coronel dicho en criollo que salgamos a rebuscarnos ?. ¿Qué le parece esta idea ? a la salida de aquí montamos una alcabalita y camión que pasa, camión que paramos y así honramos la sugerencia de salir a rebuscarnos. Ah cosa grande el comandante eterno.

Porque mi coronel, tenga siempre en cuenta que en la revolución bonita somos creadores, siempre le conseguimos solución a nuestros problemas. Los gringos pusieron presos a los sobrinos de Miraflores porque la DEA los consiguió in fraganti con 800 kilos de cocaína ? ¿ y que doña Cilia ya no aguantaba más ? No problem, porque super bigote tenía una sorpresita y le cambio los 5 gringos, aquellos de Citgo (la verdad es que eran criollos con pasaporte azul), por los sobrinos y de paso contentó a Cilita y lógico doña Cilita lo contentó a él. ¿ No hay billetes porque Tareck le cayó adelante a nuestro comandante supremo ?, no hay problema, vio como con originalidad se me ocurrió esa idea de la alcabalita y la bajada de la mula a los campesinos que vienen de los Andes con las cebollas y las papas ? Eso es una demostración de la velocidad con la cual la Revolución bonita nos enseñó a sobrevivir.

Sí mi coronel, la situación no está muy buena que digamos, la última vez que me mandaron para el estado Apure como enlace con los muchachos del ELN, el comandante de la columna móvil Teófilo Forero, (a) Tiro bonito me dijo muy en confianza que Petro les había dicho que haría todo lo posible por ayudar a nuestro comandante supremo a salir del problema de las sanciones.

Y a propósito mi coronel, hablando de esto, ¿ cómo le iría al comandante Aureliano (Gustavo Petro) en su reunión de Bogotá ? Sinceramente, dice nuestro interlocutor, quien es comandante de una escuadra de Sukhoi Su-30MK2, (los cuales cuando despegan lo hacen desarmados o en algunas oportunidades con misiles sin poder de fuego), pareciera que no pudo convencer a los americanos con la promesa de que si a nuestro comandante supremo le quitaban las sanciones a él y a sus familiares, ah y lógicamente se paralizaba el juicio en la Corte Penal Internacional, donde lo acusan de crímenes de lesa humanidad, el iba a hacer elecciones libres, pero mi capitán, parece que Biden, asi viejito como está, no se trago esa píldorita de cianuro que le ofrecía el comandante Aureliano.

Y le soy honesto capitán, yo tampoco estoy muy tranquilo que digamos, le confiesa el coronel. Yo tengo un compadre, el padrino de mi hijita mayor, la del primer frente, que es edecan de la primera dama y me dijo muy en confianza, que la doña está como muy nerviosa, que se la pasa peleando con el presidente por nada y que lo único que dice es: ¿ Y entonces Nicolas, qué vamos a hacer ?

Sí, porque la verdad es que todo está como muy confuso. Hasta un suicida apareció esta semana pasada y eso que era un hombre de confianza. Y para completar al Guaido no se le ocurrió peor momento para aparecerse en Bogotá que el día antes del inicio de la conferencia. Unos dicen que llegó allí con la ayuda de los gringos, otros que no, que fueron tenientes y capitanes que lo ayudaron a escabullirsele a la dirección de contrainteligencia militar que lo tenían con la cabuya cortica, pero la verdad es que ni Maduro, que estaba con un teléfono satelital en línea directa con Petro (a) Aureliano ni Leyba sabían qué hacer.

Tanto en Miraflores como en el Palacio de Nariño aún se preguntan, ¿ fue programado este golpe ? o ¿ fue simplemente un lechazo de Guaido ? ¿ No es que llegó a Bogotá como dicen los gringos, in the right place at the right moment ? para que con su inesperada presencia contribuir así a que este dúo, el uno, el Presidente ex M 19 y el otro, siempre canciller, primero de las FARC y ahora de la República, se viesen obligados a quitarse las máscaras de demócratas solidarios con el pueblo venezolano.

Pero en lo que sí están contestes en la sala situacional del Palacio Blanco, que por cierto ahi nadie entra si no es cubano o autorizado por nuestro comandante en Jefe, es que no fue nada importante el resultado de la convocatoria, primero porque los participantes no eran de alto nivel, funcionarios de las cancillerías de segundo o tercer nivel, bueno, la verdad es que si hubo dos muy importantes, el Comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el Dr Joseph Borrell, coincidencialmente amigo personal de Rodriguez Zapatero y el primer ministro de Saint Vincent y las Granadinas, (parece que estan mal de cash flow), además por la decisión sobre Juan Guaido de perseguirlo, amenazarlo con deportarlo a Venezuela y lo que finalmente ocurrió cómo fue, expulsarlo.

Y para completar esa misma tarde del 25 cuando Petro estaba dando el discurso de despedida, salió el hermano de Delcy, Jorgito, con una lista de exigencias que hasta Maduro entendería que es imposible de satisfacer, por ejemplo que le entreguen a él los 3.2 mil millones de dólares y no a la ONU, que les devuelvan a Saab a quien en el departamento de estado americano lo llaman “ Luscinia Megarhynchos” que es el nombre científico por el que se conoce al ruiseñor que más claro canta de entre todas sus variedades y a quien desean recluir en la misma celda de su socio el colombiano Alvaro Pulido, quien en realidad se llama Germán Enrique Rubio Salas. Con ambos nombres es solicitado por la DEA como traficante de drogas y lavado de activos y con ambos nombres ha robado el dinero de los venezolanos con la complicidad de los que hoy lo tienen preso. Es un problema de “tumbe” entre delincuentes.

También que hablen con Carlos III, sugiere Jorgito, aprovechando su coronación, para que ordene que le devuelvan el oro que está en el Banco de Inglaterra, y que se paralice el juicio que se le sigue ante la Corte Penal Internacional y que le quiten ya, pero ya las sanciones a él y a su familia cercana. Con el resto de los sancionados, bueno ya veremos.Es que nuestro primer mandatario sabe mucho mi capitán, al presentarle a los embajadores todas estas exigencias les dijo directamente y en la cara que él no está para conversaciones.

Mi capitán ya me tengo que ir, después seguimos esta conversación, pòrque mi novia la que está en Maracay, no, esa a usted no se la he presentado, solo le doy un dato: fue finalista en un Miss Venezuela, imagínense el caramelito que me llegó del cielo y me está esperando para irnos de fin de semana para Los Roques, porque a ella le encanta estar en una reserva marítima natural y es que allí nos reunimos gente de mucha confianza, va estar el edecán mi compadre y hasta el fiscal Tarek William Saab se acerca, pero solo el domingo, los escoltas llegan desde el viernes.

Y la historia continua, el hambre se acentúa, la diáspora no se detiene, la deserción escolar aumenta día a día, los presos políticos, olvidados por la oposición, se mueren de mengua y el país vive entre la miseria y la esperanza de que pronto todo mejorará. ¿ O será que algunos están jugando a repetir la experiencia de la España de 1936 ?

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 30 de abril del año 2023.