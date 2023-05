Bebé en cochecito rueda por una calle en bajada después de que mujer cayera dos veces para detenerlo

Click to share on Google News (Opens in new window)

El video se volvió viral en las redes sociales luego de que un hombre se convirtiera en héroe

Bebé en cochecito rueda hacia una calle concurrida después de que la mujer que lo acompañaba cayera dos veces tratando de detenerlo. Por fortuna, un hombre se conviertió en héroe y salvó al recién nacido. El video se volvió viral en las redes sociales.

Por Infobae

Un bebé de tan solo unos meses de edad estuvo a punto de sufrir un accidente en plena calle luego de que el cochecito en el que se encontraba comenzara a rodar en bajada. La madre del niño intentó detenerlo, pero cayó dos veces antes de que un héroe desconocido apareciera para salvar al pequeño.

El incidente fue capturado en video por una cámara de seguridad cercana y pronto se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo la madre del bebé lucha por detener el cochecito mientras este comienza a rodar cuesta abajo. Después de caer dos veces, se queda en el suelo mientras el cochecito se aleja de ella.

Windy AF here today and the stroller rolled away…

Thank god a man catches the stroller before anything bad happens to this lady’s baby. ? pic.twitter.com/XdEPC6tNb4

— SSGoodGirl (@USSGoodGirl) May 1, 2023