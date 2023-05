Las calles de Londres ya palpitan la coronación de Carlos III, el “eterno” Príncipe de Gales (Imágenes)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La capital del Reino Unido vivirá el sábado 6 de mayo un hecho histórico. La corona de Isabel II, monarca con más de 70 años en el trono, finalmente llegará a posarse sobre su primogénito. Los detalles que ya se conocen de cómo será la ceremonia y el clima en las calles

A las 10 de la mañana hora de Londres Carlos III, el nuevo rey, partirá desde el Palacio de Buckingham acompañado de un discreto cortejo real. Su mujer, quien ostentara el título de Reina Camilla, no de reina consorte, pedido especial de su madre; los príncipes de Gales, William y Kate, y sus hijos, y Harry, duque de Sussex sin Meghan Markle, ausente con aviso. El resto de los Windsor aguardarán su llegada en la Abadía de Westminster, donde será la ceremonia de coronación.

Por Infobae

Alegría, nostalgia, sentimientos encontrados por la memoria de Diana “la princesa del pueblo” son notorios en las calles de la ciudad a orillas del Támesis.

Aunque todo indica que será un día de gloria para el padre de William y Harry, se pronostica lluvia durante toda la jornada. No menos desapercibido pasa el recuerdo de lady Diana Spencer. Ojos brillosos, silencio y algo de recelo, manifiesta una gran parte de los ingleses quienes mantienen viva la imagen y la popularidad de la que fuera la mujer más fotografiada del mundo, y madre de los hijos del nuevo rey.

Detalles de la ceremonia

Carlos III será coronado en una ceremonia que por primera vez incluirá la participación activa de otras religiones además de la Iglesia de Inglaterra.

Líderes budistas, hindúes, judíos, musulmanes y sijs participarán en varios aspectos de la coronación. La ceremonia también incluirá obispos mujeres por primera vez, así como himnos y oraciones cantadas en galés, gaélico escocés y gaélico irlandés, así como en inglés.

En la parte más sagrada del servicio, el arzobispo de Canterbury ungirá al rey con aceite, consagrándolo y apartándolo de sus súbditos.

Una pantalla cubrirá a Charles en este momento, y la unción no será visible en la televisión ni para la mayoría de las personas en la abadía, a excepción de algunos miembros importantes del clero.

A esto le seguirá la presentación de los ajuares de coronación, objetos sagrados como el orbe y el cetro que simbolizan el poder y las responsabilidades del monarca.

Oh. My. Gosh. I just shook hands with King Charles and asked if he’s nervous about tomorrow’s Coronation! ? ?? pic.twitter.com/E1d4eKTDie

— Patrick Christys (@PatrickChristys) May 5, 2023