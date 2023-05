El príncipe Harry llegó a la Abadía de Westminster (Foto)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El duque de Sussex, Harry, ha llegado a la Abadía de Westminster junto a la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi.

Durante la ceremonia religiosa, Carlos III será coronado frente al altar mayor con la suntuosa corona de San Eduardo, la única vez que el monarca la llevará en su vida ya que está reservada para la coronación y permanece siempre en la Torre de Londres.

Además, ubicado en la silla de San Eduardo, Carlos III será ungido con el óleo consagrado, un acto que no se realiza a la vista de la congregación y que simboliza la bendición del monarca.

Después de Carlos III, Camila también será coronada y, una vez concluida la ceremonia, será llamada reina en vez de reina consorte.

The Duke of Sussex has arrived at Westminster Abbey alongside Princess Beatrice and Edoardo Mapelli Mozzi.#Coronation pic.twitter.com/Z3S56R6MEQ

— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023