David Mendoza: Intitulado en crítica del arte

Para ser honesto, no encuentro hasta ahora un título apropiado para el artículo que estoy iniciando; seguramente, decidiré al final del mismo cómo lo voy a titular. Son varias ideas que quiero presentar de una manera ordenada y coherente, dada la importancia de los temas. Iniciemos diciendo que estoy de acuerdo con que las expresiones del ex alcalde del Tigre son absolutamente detestables, insolentes, desagradables y moralmente cuestionables. Aclaro, ex alcalde, porque aquí todo es así, de una, a lo macho (algo preocupante si pensamos que existe el debido proceso como lo advirtió el 5 de mayo vía twiter la periodista y ex Ministra de la Juventud Mary Pili Hernández: “En el caso Parequeima TODO ESTÁ MAL. 1) Sus declaraciones son vergonzosas 2) Por necias que estas sean, no es constitucional aplicar una pena corporal (cárcel) 3) No se puede destituir a un Alcalde porque se le esté haciendo un juicio. Él tiene derecho al debido proceso. Es ilegal”).

Por otra parte, a mí sí me gustó el mural: me parece tierno y bello por sí mismo, sin tomar en cuenta que fue realizado por los niños con la condición especial del asperger. Si tomo en cuenta que además fueron ellos los realizadores de la obra, me resulta más conmovedor. Ahora bien, al pan, pan y al vino, vino. No es la primera vez que este señor se expresa de la manera que lo hizo con respecto al mural, era una práctica cotidiana ir por ahí ofendiendo a todo el mundo. Por eso, a uno le extraña que ahora a Maduro & Co les sorprenda la falta de modales de este incalificable.

Así mismo, y para nada de poca monta, al escuchar sus expresiones, en todo momento se refiere al mural, no a la condición de los niños propiamente. Se refiere al mural, es decir, el incalificable está preso (en teoría) y se le acusa de delitos de odio, por haber realizado una descarnada y virulenta crítica de arte. Es algo insólito, un nuevo record de estupidez leguleya. Si este señor puede ir preso por hacer una insultante crítica de arte, van a tener que imputar a medio círculo artístico del país. En los conservatorios de música, en los museos, en las academias de pintura. En cada uno de esos espacios, y a cada momento alguien en franca desafinación y absoluta voluntad estridente, vuelve añicos la autoestima de algún autor, creador o intérprete, sin la más mínima misericordia ni respeto a cualquier condición pre existente. No les importa si te estás muriendo o si te dejó tu pareja, tampoco si estás pelando o si sufres de alguna condición. Es decir (y aquí voy a utilizar una de las pocas palabras del castellano que tienen dos eñes y que pensé que nunca utilizaría en un artículo, pero a veces toca) te vuelven “ñoña” a ti, a tu obra y a la madre que te parió. Y si uno se pone agudo, hasta a tus características genéticas. No digo que esté bien, pero creo que se está cometiendo un exceso muy peligroso, y la situación no sólo afectará al incalificable, se habrá creado un peligroso antecedente para el futuro político venezolano.

¿Por qué lo dices?

Porque el uso abusivo e indiscriminado de esta ley de crímenes de odio, podrá ser aplicada a cualquiera que a los Súper Villanos de Fantasía les dé la gana de imputar. Si paraste el carro en una raya amarilla, no es una falta de tránsito, es un crimen de odio contra la ciudad, si le mentas la madre a todo gañote a un político ladrón con apellido árabe, no es que estas arrecho porque te roban desde el gobierno todos los días, es que estás cometiendo un crimen de odio contra el gentilicio, contra su origen étnico, y así pare uno de contar. Y en el país no hace falta ir a juicio, te van a buscar, te montan en un carro y te depositan en el centro de cantos de gallo y ladridos de perro del helicoide, y el juicio será el día internacional de los cráteres de la luna, más o menos a medio día. Ahí te quedas. Vas preso por años, hasta que te mueres, te suicidas ¿n?, o le da la gana a los Súper Villanos de soltarte hecho ya un harapo, por alguna negociación y súper llorantina de tus dolientes.

Para dejarlo claro, clariiiiito, en un país donde la autocensura de los medios de comunicación es la norma; de hecho lo vimos recientemente en la entrevista que le hiciera el periodista, Constituyentista, y ex Embajador de Venezuela en México, Vladimir Villegas a Jesús Germán Faría Tortosa, en el momento que este último decía que a El Aissami lo estaban investigando, y de repente ¡tácata! adiós luz que te apagaste. También, en lo personal puedo decirlo con propiedad, porque a mí mismo me la ha aplicado algún medio donde generosamente me publican, para no meterse en rollos con los gobernantes de Fantasía (lo cual puedo entender perfectamente). Es decir, medio que se sale del carril, medio que bloquean o cierran. En resumen, no sólo se va a censurar a los medios, esta ley puede extender la censura a cada ciudadano.

¿Y por qué se la aplicaron al incalificable?

Aquí entra uno en el reino de la especulación. Sin embargo, existe un video donde este tipo, dice que él les paga a los maestros y profesores de su programa educativo hasta $500,00 mientras que el resto de los maestros del país gana en bolívares una suma equivalente a 5$. Y que había que ser “pendejo” o algún sinónimo, para querer bolívares, que la moneda nacional es el dólar, que el 99, 9% de la gente lo prefiere.

Esa es la verdadera razón. Este señor (si es que así se puede llamar) los expuso sin querer queriendo, los dejó en evidencia, rompió filas y en este momento, los Súper Villanos de Fantasía no están en condiciones de perdonar ni una sola estridencia o crítica desde sus filas o peor aún disidencia, dada su condición política de bajísima aprobación y altísimo rechazo popular, incluso entre las fuerzas armadas. Han dado un castigo ejemplarizante, para que a nadie se le ocurra romper filas, porque de lo contrario se les vaciaría un barco que a todas luces se está hundiendo. El capitán no se quiere hundir solito, exige lealtad incondicional de su tripulación que sufrirá igual destino. La alternativa, ser castigado de manera ejemplarizante. O te hundes conmigo o te aplico el alicate.

¿Es otro síntoma de debilidad?

¡Claramente! Resulta evidente que Los Súper Villanos de Fantasía están muy preocupados e hipersensibles. Cualquier ruidito en sus propias filas será castigado cruelmente. Así que Villanitos de media monta subordinados a los Súper Villanos, tengan cuidado porque los van a pisar como chiripitas si tan siquiera respiran. Los jefes están preocupadísimos y estresados.

¿Y al resto de nosotros?

No aplaudir ni la arbitrariedad de tipos como el alcalde este de El Tigre, ni tampoco creer en el supuesto rubor moral en las mejillas de unos Súper Villanos que para nada les importan los niños, ni el país, ni los millones que pasan penuria tratando de llegar a algún lugar donde los reciban, no les importa que los venezolanos estemos siendo víctimas de trata de personas, de hambre, de enfermedades, de muertes por mengua. Son unos hipócritas. Ese rubor en sus mejillas, no es vergüenza por el comportamiento de uno de los suyos frente a una expresión artística de los niños con asperger; el enrojecimiento es producto de una afiebrada impotencia, por ver cómo en medio del previsible hundimiento, muchos están queriendo saltar para salvarse, lo cual aún con los castigos ejemplarizantes del caso, será inevitable.

Pd 1. A la gente de El Tigre, le propongo que hagan la plaza del arte azul o algo así, con el mural como monumento. Así le hacen un desagravio tanto a la obra como a sus autores.

Pd 2. Parequeima no es único tipo que ejerce cargos públicos con ese comportamiento por parte de las filas del gobierno, hemos tenido desde eructadores de oficio hasta gobernadores chupacabras que insultan a todo el mundo y se comportan erráticamente.

Maduro, El Aissami, y el resto de Maduro & Co, sobre todo los tarimeros, no se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com

Sean de mis primeros suscriptores en Youtube: https://youtu.be/C6kivvtHWrk

