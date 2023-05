Mujer en EEUU descubrió que su hijo escuchaba voces en monitor para bebé y el motivo la dejó impactada (VIDEO)

Posteado en: USA

Luego de comprar un baby call para vigilar a su hijo, una mujer notó un comportamiento extraño en él, quien desconectó el monitor y suplicó que no volvieran a activarlo. De acuerdo con el relato de la mujer, la cámara fue hackeada después de que su contraseña quedara expuesta a través de una filtración de datos. El clip se viralizó entre sus seguidores y dejó sin palabras a más de una persona.

Por La Nación

Todo comenzó cuando la usuaria (@kurinadele) publicó un primer video con su experiencia la semana pasada, que hasta el momento suma 6,1 millones de reproducciones. La mujer, identificada como Kurin Adele, dijo que acostaba al menor cuando se dio cuenta de que el baby call estaba desenchufado. Esto impedía que pudieran monitorearlo durante la noche, por lo que le pidió a su esposo que lo volviera a conectar. Sin embargo, su hijo le suplicó que por favor no lo hiciera, entre lágrimas. “No quiero tener la cámara enchufada, no quiero tener la cámara enchufada. Alguien me habla por la noche y me da miedo. Alguien me despierta y me habla”, recordó la madre de familia sobre ese momento.

Al principio, no entendía lo que pasaba, pero tenía la certeza de que ni ella ni su esposo le habían hablado a su hijo a través del monitor. “Mi marido y yo nos miramos completamente aterrorizados y le aseguramos que no íbamos a conectar su cámara, que estaba a salvo”.

Al revisar la cuenta que utilizaban para el baby call, notaron una notificación que les indicaba que la contraseña había aparecido en una filtración de datos. De acuerdo con la mujer, nunca recibió ningún tipo de alerta sobre su información expuesta. En ese instante, explotó. “Quién sabe desde cuándo alguien tiene nuestro acceso y ha estado jugando con mi hijo. Owlet nunca nos avisó”, prosiguió, al referirse a la marca del dispositivo.

