Más de 20 cubanos que llegaron en vela a Los Cayos de Florida se enfrentan a la deportación

Veintitrés ciudadanos cubanos llegaron este jueves a bordo de una embarcación rústica a vela a Islamorada, en los Cayos de Florida (sur de EE.UU.), y fueron puestos bajo control de las autoridades migratorias con fines de deportación.

“Temprano esta mañana, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos respondieron a un desembarco en los Cayos de Florida y se encontraron con 23 migrantes provenientes de Cuba”, indicó en Twitter Walter N. Slosar, jefe del sector Miami de ese cuerpo de seguridad.

Las fotografías publicadas junto al mensaje muestran que la embarcación tenía escritas en el casco las frases: “Dios proveerá” y “Aunque el camino sea difícil sigo caminando, Dios está conmigo”.

En los primeros seis meses del actual año fiscal, que empezó el pasado 1 de octubre, han sido detenidos más cubanos llegados por vía marítima que durante todo el ejercicio fiscal anterior (6.182), según información de la Guardia Costera estadounidense.

??????????, ??: Early this morning, U.S. Border Patrol agents responded to a migrant landing in the #FloridaKeys & encountered 23 migrants from #Cuba. The migrants were taken into federal custody & will be processed for removal proceedings.#thursdaymorning #florida pic.twitter.com/mq3BZVcOOQ

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) May 18, 2023