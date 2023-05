Una milicia rusa “anti-Putin” reivindica un ataque militar contra la región de Belgorod

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los voluntarios de este grupo aseguran haberse adentrado hasta 40 kilómetros en este óblast fronterizo con Ucrania.

Por larazon.com

El autodenominada Movimiento Nacional de la Legión Libertad de Rusia ha reivindicado hoy un ataque a la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Esta milicia rusa, que se describe como una organización “anti-Kremlim2 y cuyo objetivo declarado es “liberar a Rusia de Putin”, habría entrado 40 kilómetros en territorio ruso junto con el Cuerpo de Voluntarios Rusos, cuyos combatientes afirman estar luchando del lado de Ucrania.

En un comunicado, estas organizaciones han pedido a los residentes de las regiones fronterizas rusas que se quedaran en casa y “no resistir”. Los combatientes han subido varios vídeos y fotografías a sus cuentas de la red social Telegram en las que se les puede ver junto a señales de tráfico en las proximidades de los asentamientos de Lyubimovka (óblast de Bryansk), Bezlyudovka (óblast de Bélgorod) y Churovichi (óblast de Bryansk). Asimismo, han subido también un vídeo llamando a los rusos a luchar por una Rusia libre de Putin y a no luchar contra ellos: “Quédense en casa, no se resistan y no tengan miedo; no somos sus enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, no dañamos a los civiles y no los usamos para nuestros propios fines”.

Lea nota completa Aquí