“Tina”: el conmovedor documental con el que Tina Turner se despidió del público

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este miércoles el mundo de la música está de luto. Tina Turner, la “Reina del Rock’n Roll”, murió a los 83 años tras luchar contra una larga enfermedad. Dueña de enormes éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It, entre otros, la vida de la estrella norteamericana ha sido objeto de libros, películas, y musicales.

Por Infobae

El último gran homenaje fue “Tina”, un documental producido por HBO, a través del cual la artista buscó cerrar su historia hablando por última vez de los episodios más oscuros de su vida. Una historia contada de manera diferente.

En primer lugar, la trama comienza en la década de lo 80, con una verdad latente a punto de revelarse cinco años después de haberle solicitado el divorcio a Ike Turner. Los rumores en torno a la separación la hostigaron desde que sucedió y, para ese momento, pensó que hablar de ello en una entrevista con la revista People y dar a conocer las atrocidades que vivió de la mano de su ex esposo serviría para dejar el tema atrás.

Las cosas se dieron de manera diferente, pues, desde entonces, la cantante se vio obligada a revivir una y otra vez los momentos más horribles de su vida en entrevistas y otros contenidos. De acuerdo con NPR, la cantante estaba orgullosa de sus logros, pero cuestionaba una cosa: “¿Cuándo dejas de estar orgulloso? ¿Cómo te retiras lentamente? ¿Simplemente te vas?”.

Su ex esposo, Erwin Bach contó a la plataforma las palabras de la artista cuando decidió despedirse de sus fanáticos: “Ella dijo: ‘Me voy a Estados Unidos a despedirme de mis fanáticos, y lo terminaré’. Creo que este documental, y el musical, es todo. Es un cierre“.

Para leer la nota completa, aquí