¿Quién heredará la inmensa fortuna de Tina Turner?

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Tina Turner, una de las cantantes más legendarias de la historia de la música, ha muerto este miércoles 24 de mayo a los 83 años en su casa de Zúrich (Suiza). La intérprete llevaba tiempo luchando contra una larga enfermedad. «Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir», señala el comunicado del portavoz de la artista.

Por abc.es

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho», han escrito en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante tuvo cuatro hijos. El mayor era Craig Raymond Turner, fruto de su matrimonio con el saxofonista Raymond Hill, que se suicidó en el verano de 2018. «Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al abismo», reconoció la artista meses más tarde. «Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que no me di cuenta, pero ahora cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no me di cuenta hasta después del suicidio», contó.

La relación entre Tina y Raymond se deterioró pronto y acabaron divorciándose. El segundo marido de la cantante fue Ike Turner, fallecido en 2007 y que adoptó a Craig como hijo tras el fallecimiento de su padre. Ronald ‘Ronie’ Turner fue el único hijo biológico que Tina e Ike Turner tuvieron en común. Falleció de cáncer a finales del año pasado a los 62 años. «Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo», escribió entonces la artista en sus redes sociales.

A pesar de que Ike Turner tuvo seis hijos, Tina solo adoptó a los dos que nacieron de su relación con Lorraine Taylor: Ike Turner Jr., de 65 años, y Michael, de 64.

Durante los años que la cantante pasó al lado de Ike hasta su divorcio en 1976, vivió auténtico un infierno por la agresividad de su marido y sus hijos tuvieron que presenciar la violencia doméstica a la que era sometida. «Los hijos de Ike nunca reaccionaron, pero mi hijo mayor, Craig, era un niño muy emotivo», le dijo Tina a Oprah Winfrey en 2005. «Él siempre miraba hacia abajo con tristeza».

Desde la década de los 80, Tina era feliz junto a Erwin Bach, el verdadero amor de su vida. 16 años menor que ella, el productor musical y la cantante estuvieron 25 años de noviazgo hasta que se animaron a casarse en 2013. Entonces, ella renunció a la ciudadanía estadounidense para poder instalarse en Suiza donde vivió los últimos años de su vida junto al hombre que más la amó, hasta el punto que en 2017, tras cuatro años de matrimonio, Bach le donó uno de sus riñones tras detectarse su insuficiencia renal.

Ahora una de las cuestiones más repetidas es cómo se dividirá la herencia de la reina del rock & roll. Tina Turner poseía un patrimonio neto de unos 250 millones de dólares. Fue una de las artistas musicales que más discos vendió con una cifra de más de 200 millones de ventas en todo el mundo.

A la espera de un testamento que revele los últimos deseos de la intérprete de éxitos como ‘Proud Mary’, ‘I Don’t Wanna Lose You’ o ‘Steamy Windows’. Hasta entonces las previsiones son que todos los bienes de Tina Turner sean divididos entre su marido y los dos hijos que le quedan con vida.