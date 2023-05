Organización, movilización y conciencia, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Nos encontramos en una situación terrible a causa de una crisis humanitaria compleja jamás registrada en la historia venezolana, como todos conocemos, porque la vivimos. Tener casi un 25% de la población de nuestro país fuera, desterrada a otros países, empujada por la pobreza y en búsqueda de lo que se les niega en su tierra, que es calidad de vida y la posibilidad de progresar por medio de la educación y el trabajo, es una muestra de que existe una guerra, pero no la económica generada por el Imperio, que Maduro cita tanto para engañar a la gente, así como también lo hacen los funcionarios de su régimen. Se trata de una guerra de Maduro contra el ciudadano, que vive con un miserable salario que no le permite cubrir ni siquiera lo más básico, que está representado en alimentos y medicinas.

Lo más grave es que ni queriendo -que no quiere- podría revertir esta situación, porque prácticamente han confesado que quebraron al país.

Frente a esa realidad y después de 23 años de permanencia en el poder, con este modelo económico fracasado y criminal, se impone el urgente cambio político, por ser la única vía que tenemos los venezolanos para recuperar la democracia y dar a los habitantes del país las condiciones de vida que merecen.

No podemos mentir, está claro que la tarea que ya iniciamos y que tenemos por delante es difícil, porque transitamos por un camino lleno de espinas y que ha estado y estará lleno de complejos obstáculos que hay que salvar. Y sí, a pesar de ello, creemos con firmeza que es posible hacerlo con la unión de todos los venezolanos.

Como señalé, ya andamos por ese camino, cuyo primer objetivo es lograr que se efectúe la elección primaria de la oposición, la cual viene siendo torpedeada por Maduro, quien no parará de lanzar sus ataques para eliminarla. Pues bien, que se sepa, nosotros en Voluntad Popular vamos a defender la primaria de los ataques provengan de donde provengan, porque no vamos a permitir que impidan su desarrollo, por ser el proceso que nos conducirá blindados a la elección presidencial de 2024, para derrotar a la dictadura. Y lo haremos unidos a los ciudadanos del país que anhelan el cambio político, porque ¡Venezuela puede! Así lo expresa el candidato de la tolda naranja, Freddy Superlano, y nos alineamos por completo a esa frase.

Para alcanzar el bienestar, la paz y la reconciliación nacional tenemos que llegar a la etapa de la reconstrucción de Venezuela. Y en eso estamos trabajando, porque no vamos a esperar al 2024 para hacerlo. Ya nos encontramos en el proceso de arquitectura de sus bases programáticas, que estarán cimentadas en un acuerdo mínimo común de gobernabilidad, con la participación no solo de las organizaciones políticas, sino también de las sociales. De allí, que estamos yendo al encuentro de los líderes por el cambio de todo el país, para que también sean protagonistas fundamentales, primero en la gesta para llegar a la elección presidencial de 2024, tras la primaria, para serlo luego en la reconstrucción de la nación.

Explicado lo anterior, quiero resaltar algunos elementos vitales para que conozcan en qué estamos enfocados.

El primero tiene que ver con los venezolanos que tienen el derecho a participar en la elección primaria, cuya situación hay que regularizar lo antes posible. Hablamos de dos millones de personas que se encuentran en Venezuela y no están inscritas en el registro electoral permanente, por lo que hay que motivarlos a que lo hagan, por ser un derecho que tienen y porque su opinión cuenta mucho. Hay otros dos millones, igualmente dentro del país, que por diversas razones, entre las cuales se encuentran la falta de trabajo y servicios públicos donde vivían, que se vieron obligados a migrar en lo interno. A ellos hay que agregar a los que podrán votar en el exterior. Ya al menos la Comisión Nacional de Primaria, a la cual repetamos su autonomía, informó que se elevó a 80 el número de ciudades en 21 países en que los venezolanos podrán ejercer el sufragio. Se requiere estar inscrito en el Registro Electoral y los electores deberán presentar su cédula de identidad laminada, vigente o no, y aparecer en el cuaderno de votación. En caso de no tener la cédula, pueden presentar el pasaporte.

En este punto, el ejercicio que debemos hacer en forma unitaria, no solo los candidatos, sino también las organizaciones políticas y sociales, es precisamente realizar acciones de presión y colocar en la agenda la facilitación del voto para las condiciones electorales.

El candidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano, ha estado muy pendiente de esta situación y en sus recorridos por las calles de Venezuela no ha dejado de incentivar el voto y expresado la necesidad imperiosa de estar bien organizados para cuidar los votos, la importancia de los testigos de mesa, que no deben faltar en ninguna, y tras el proceso obtener in situ las papeletas con los resultados. Fue así, como el fraude que pensó el régimen cometer en Barinas en las elecciones regionales quedó por completo desmontado.

En lo particular estuve en la caminata realizada por Superlano en el sector de Chapellín, del Municipio Libertador de Caracas. Allí la gente lo recibió con gran cordialidad y receptividad. Y le repetía que si se pudo en Barinas, en Venezuela se puede.

Para lograr el cambio político es necesario movilizar la conciencia. En Barinas hubo un proceso organizativo profundo y después de la movilización surgió el de conciencia profunda.

Todo el mundo sabe que Freddy Superlano fue el gestor, fue el factor movilizador y el que despertó la conciencia del pueblo barinés, para derrumbar todas las presiones y marramucias ejercidas por Nicolás Maduro, para impedir la derrota del régimen en lo que representa la cuna del chavismo. Esa es la f’órmula de triunfo que ha llevado Superlano a la calle junto a su Comando de Campaña Páez. Prometo que pronto, con base en los conocimientos históricos, el nervio motor de La Mejor Venezuela, hablaremos de la razón del nombre del comando con el apellido de este relevante prócer de la independencia venezolana. Adelanto que hay muchas similitudes de su lucha que se identifican con las nuestras.

Para concluir, he considerado de veras que la conquista forjada en Barinas por Freddy Superlano, pasará a la historia como el antecedente más importante que marcó el final del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Así habrá que escribirlo.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015;expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA);miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.