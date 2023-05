Freddy Guevara rechazó declaraciones de Lula da Silva sobre Venezuela: Son desastrosas, vergonzosas y repugnantes

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Freddy Guevara, dirigente nacional de Voluntad Popular, habló en el Senado de Chile para referirse a la crisis en Venezuela y rechazar las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, a quien acusó de “blanquear a la dictadura criminal” de Nicolás Maduro.

“Una declaración desastrosa, vergonzosa, repugnante, en la que califica que lo ocurrido en Venezuela es producto de una narrativa y que no entiende cómo un país sufre 900 sanciones internacionales solo porque algunos gobiernos no les gusta el otro gobierno. Como si los cientos de informes de la ONU, la CPI y las ONG, además de los miles de testimonios de víctimas de tortura y ejecuciones extrajudiciales, no corroboran que en Venezuela hay una dictadura”, expresó Guevara a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile.

Sostuvo que el primer mandatario de la nación carioca ignora deliberadamente la situación venezolana que ha obligado a que más de siete millones de venezolanos estén esparcidos por el mundo en busca de oportunidades. “Lula forma parte de una corriente que trata de plantear que como no hubo solución al problema venezolano, entonces hay que convivir con el régimen. Y en vez de buscar la solución al conflicto quiere tratar los síntomas de una manera, en algunos casos complaciente y criminal, para protegerse entre ellos los intereses”.

Guevara agradeció la posición de Chile ante lo que ocurre en Venezuela. “El presidente Gabriel Boric ha dicho claramente que en Venezuela se violan los derechos humanos y se ha desmarcado de esa posición. Quiero agradecer la posición del presidente Boric, que ha sido mantenida por las distintas visiones ideológicas y eso es lo que tiene que imperar acá. El tema de Venezuela, los derechos humanos y la democracia, no es de izquierda o derecha, es de sentido común y dignidad. Por eso desde Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Boric, nos hemos sentido representados y agradecidos. Esperamos que Chile sea ese contraste que lamentablemente Brasil no está siendo”, apuntó.

El integrante de la Tolda Naranja enfatizó que no habrá solución al problema migratorio ni la criminalidad transnacional si Maduro sigue en el poder. “Algunas personas pueden pensar que como no se pudo salir de Maduro, entonces nos toca ver cómo generar un cordón sanitario para evitar más migración y mayor penetración de la criminalidad. A Chile le conviene que en Venezuela, Cuba y Nicaragua haya democracia. Al mundo le conviene. Las dictaduras son una amenaza para la seguridad mundial. Por eso no podemos asumir la normalización ante las dictaduras”.

Insistió que normalizar las relaciones con una dictadura es contario a los intereses de la democracia. “Sería muy lamentable que el régimen de Maduro pudiera interpretar que una reanudación de relaciones signifique la tolerancia a la persecución, violación de derechos humanos y asesinatos”, dijo.

Freddy Guevara además solicitó al Senado chileno la aprobación de una resolución en respaldo a la liberación de presos políticos, protección a los migrantes venezolanos, así como la continuación en la defensa de la verificación de hechos de la ONU sobre el caso Venezuela. “Pedimos también que se tenga como norte hacer todo lo que esté al alcance para que en Venezuela haya elecciones libres”.

