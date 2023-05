Laura Pausini, persona del año 2023 de la Academia Latina de la Grabación

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La Academia Latina de la Grabación® anunció que la ganadora del Latin GRAMMY® y del GRAMMY® , Laura Pausini , será la Persona del Año 2023 de La Academia Latina de la Grabación® .

Pausini será reconocida por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo.

“Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar”, dijo Manuel Abud , CEO de La Academia Latina de la Grabación. “A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo”.

Por su parte, Pausini dijo: “Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento por parte de La Academia Latina de la Grabación. Ser nombrada Persona del Año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que aún no puedo describir, solo puedo sentir un profundo agradecimiento por La Academia Latina y sus miembros, por mis colegas que siempre me han recibido con los brazos abiertos, pero, sobre todo, por mi querido público que ha hecho de un sueño nacido en mi pueblo en Italia una hermosa realidad, y que me ha llevado a sitios que jamás en la vida soñé llegaría con mi música. El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante ya explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir pasos dando fuertes y de inspirar a la nueva generación de artistas que realzan la música que llevan dentro de su corazón. Gracias de corazón, estoy muy emocionada. Nos vemos muy pronto en Sevilla.”

Laura Pausini es una de las intérpretes más aclamadas de la música latina en la actualidad. Ha traducido perfectamente la emoción detrás de sus canciones en éxitos mundiales en seis idiomas diferentes, incluso en el mercado de habla hispana, para el que lanzó su primer álbum en 1994. Pausini ha vendido más de 70 millones de álbumes en todo el mundo y en 2023 celebra 30 años en la industria de la música. Además de sus logros profesionales, también ha utilizado su plataforma para apoyar esfuerzos filantrópicos y humanitarios relacionados con la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+, el hambre, la pobreza, el cambio climático, así como para apoyar a entidades que combaten la violencia contra las mujeres. Pausini ha sido reconocida con el Premio Humanitario Starlite, el Premio Humanitario Global Gift, y fue nombrada Persona del Año por los Premios Diversity Media por su apoyo a la comunidad LGBTQ+. En 1995, escribió y publicó “Il mondo che vorrei/El mundo que soñé” para UNICEF y fue nombrada portavoz de LILA, Liga Italiana para la lucha contra el SIDA, en 2004. En 2014 también fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del World Food Programme y ha organizado y participado en conciertos que llevaron ayuda a áreas afectadas por desastres naturales en Chile, Perú, Beirut e Italia. En 2021, ganó el Globo de Oro a la Mejor Canción Original por “Io Sì (Seen)”, que escribió junto con Diane Warren para la película La vita davanti a sé . La canción también le valió una nominación al Oscar. El año pasado, estrenó la película de Amazon Original Laura Pausini: Un placer conocerte . Está escribiendo su undécimo álbum de estudio en español y comenzará una extensa gira mundial este verano.

Pausini será homenajeada en una gala especial repleta de renombradas estrellas de la música, con un emotivo concierto tributo que incluirá versiones de su famoso repertorio interpretadas por un abanico de notables artistas y amigos. Los detalles del anhelado evento que se celebrará durante la Semana del Latin GRAMMY 2023 en Sevilla, España, se anunciarán más adelante.

La Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios. Los artistas previamente homenajeados son Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gi l (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).

Los fondos netos recaudados en la gala a la Persona del Año de La Academia Latina se destinarán a obras benéficas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com .

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una entidad sin fines de lucro 501(c)(3) creada por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $7.6 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.com , Amazon Smile o nuestra página de Facebook . Y síganos @latingrammyfdn en Twitter e Instagram , y en Fundación Cultural Latin GRAMMY en Facebook .

AFP