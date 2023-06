El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No te obsesiones con ser feliz, porque la felicidad no es una meta, sino el sentido que le damos a nuestra vida, y ese sentido tiene que basarse en lo que a ti te gusta. Cada uno tiene su propio concepto de la felicidad y eso se respeta. Descubre el tuyo y mientras lo haces conecta con lo que sucede día a día, por pequeño que sea disfrútalo si es bueno y si no lo es, enfréntalo y supéralo.

Tauro

El dinero llegará por varias vías. Logras algunos avances en acuerdos laborales o profesionales ya planteados y aunque hay que hacer alguno que otro ajuste, mientras se hable claro, todo encajara. Se concretan asociaciones y se trabaja en pro de que todo resulte como lo han planeado.

Géminis

Entiende algo: no hay atajos para alcanzar metas importantes. Lee, investiga, haz un plan, visualiza y trabaja en pro de lo que quieres, pero sobre todo has una sola cosa a la vez y cuando lo hagas da el cien por ciento de ti. Y si le metes corazón, mucho mejor.

Cáncer

Sonríe, abraza y escucha mas. Conéctate realmente con quienes te rodean. Trabaja en que te importen de verdad, préstales la atención que se merecen y ayuda en lo que puedas. Quizá estés ocupado y el mundo va demasiado rápido, pero siempre puedes hacer una pausa y dedicar tiempo a quien lo vale.

Leo

Posibles desacuerdos y discusiones pueden desestabilizar tus relaciones, ya sea a nivel personal, laboral deberás ser prudente con lo que dices, sobretodo con lo que revelas. Recuerda que cuando cuentas un secreto deja de serlo, te expones y le das poder a esa persona sobre tu vida.

Virgo

Gestiona esas pequeñas batallas que enfrentas día a día de la mejor manera. Ante todo mantén la calma, respira profundamente y actúa sólo cuando estes seguro. Hoy podrías enfrentar ciertas situaciones que se salen de control, y desesperarte sólo hará que todo empeore. Si hay solución la encontrarás, y si no la hay, igual también lo superarás.

Libra

Aléjate de personas que te critiquen o tengan un interés en ti que vaya más allá de la amistad. Los amigos de verdad son aquellos que te aceptan tal cual eres y te ayudan a mejorar. Quienes guardan silencio cuando es prudente hacerlo y cuando hablan en el momento preciso. La amistad no depende de quien te alabe o con quien rumbees mas, tiene que ver con un intercambio sincero de amor y apoyo mutuo.

Escorpio

Descubres una mentira y sientes que el suelo se hunde bajo tus pies. Es como si de pronto y sin haberlo esperado, abres los ojos y te das cuenta quién es quien, y ahora, cuando no hay marcha atrás, estás consciente de la realidad y no tienes otra opción: defines quien merece ser parte de tu vida y quien no. Por un lado te duele hacerlo, pero por otro te sientes liberado.

Sagitario

El amor no es un sentimiento, es una decisión. Si eliges mal serás completamente infeliz. Es casi imposible estar bien con uno mismo si quien eliges vive en conflicto constante. Enamórate más con la cabeza que con el corazón. Analiza si esa persona te conviene y cubre tus expectativas a futuro.

Capricornio

Se termina un ciclo. Hay situaciones dolorosas pero inevitables para evolucionar emocionalmente. El término de un capítulo no significa el final de tu vida, pero si de esta historia en específico. Alégrate, y ve las pérdidas como una oportunidad de ganar.

Acuario

Es momento de establecer límites. Controla los gastos, ya que este mes tienden a ser excesivos, pero si no administras adecuadamente tus finanzas Junio podría convertirse en un mes de carencias o deudas sin pagar. Por otro lado y como buena noticia, el dinero fluye.

Piscis

Recuerda algo, la paz no se negocia. Tú principal meta de vida debe ser: tener paz. Si la vida que haz creado es caótica, serás una persona que vive a la defensiva, que reacciona sólo porque si y que ni descansar puede. A veces para tener paz debemos dejar de lado hábitos, trabajos, personas o lugares, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo.