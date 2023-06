Ronald Acuña Jr. “El Abusador” rumbo a su temporada con más bases robadas

Ronald Acuña Jr. está peleando por el liderato de robos de base en la temporada 2023 y actualmente cuenta con tan buen ritmo, que podría lograr números históricos en lo personal. El criollo de los Bravos de Atlanta es candidato a competir por el premio MVP de la Liga Nacional.

Por meridiano.net

“El Abusador” ha demostrado este 2023 que es uno de los peloteros más espectaculares del mejor beisbol del mundo y estando en plenitud de condiciones, marca diferencia, por lo que proyecta cosas importantes este año.

¿Año récord en robos para Acuña?

Acuña Jr. actualmente lidera la Liga Nacional con 26 robos y está a solo tres de igualar su total de 2022 (29) en 119 juegos. Además, el venezolano está a 11 de su récord personal de 37 SB (156 juegos en 2019) cuando lideró la Liga Nacional.

#Braves RF Ronald Acuña Jr. leads the National League with 26 SB. He is just 3 SB away from matching his 2022 total of 29 SB (119 games) and 11 away from his career-high 37 SB (156 games), set when he led the NL in 2019.https://t.co/Qh0TCpeiPa pic.twitter.com/kooABWl0rQ

— Grant McAuley (@grantmcauley) June 5, 2023