Pareja de Texas se hizo pruebas de ADN para investigar sus raíces y descubrió contundentes verdades

Un hombre y una mujer de Texas que son pareja decidieron hacerse una prueba de ADN, pero no esperaban que con los resultados su vida cambiaría para siempre. Descubrieron que quienes ellos creían que eran sus padres biológicos en realidad no lo eran.

Por La Nación

Dave y Debi Brundage son originarios de Roanoke, Texas, y quisieron investigar acerca de su historia familiar y sus raíces, por lo que consideraron que la mejor forma era someterse a estudios médicos, con los que se dieron cuenta de que sus madres les habían mentido toda la vida y que el papá biológico de cada uno era en realidad un completo desconocido, según información de Forth Worth Star Telegram.

Debi dijo que quedó totalmente atónita al conocer los resultados, ya que nunca sintió diferencias o algún tipo de lejanía con su papá de crianza: “Ni siquiera me podía imaginar cuál era la historia detrás de este hallazgo. Crecí en una familia muy unida y amorosa”. La reacción de Dave fue un tanto diferente, se sentía aliviado porque no tenía relación con su padre desde los 17 años, cuando se separó de su mamá: “El hombre que pensé que era mi bio-padre no me crio. No era un muy buen ser humano”.

Cómo fue encontrar a sus padres

Debi aprovechó su fiesta de cumpleaños 60 para preguntarle a su mamá sobre la verdad. “¿Existe la posibilidad de que Andy no sea mi padre biológico?”, le dijo, a lo que la señora respondió que no. “Luego, le expliqué que, según Ancestry.com, él es 36% italiano y que ella no tenía ascendencia italiana. Eso significa que mi padre biológico tenía que ser 72% italiano y Andy es sueco/danés”, contó. Fue de esa manera que la mujer terminó por admitir la realidad: “Bueno, había un tipo llamado Ralph…”.

