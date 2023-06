“Lo siento en la garganta y en el pecho”: Thalía, afectada por el aire tóxico en Nueva York

Posteado en: USA

Los fuertes incendios en Canadá de los últimos días han dejado huella en otros varias ciudades de Estados Unidos incluyendo Nueva York y Thalía revela que se ha visto afectada por las condiciones en las que está la mítica ciudad.

Por El Diario NY

La cantante compartió en sus Instagram Stories que sus pulmones están afectados por el humo que se ha acumulado en el cielo de “La Gran Manzana” y expresó su deseo de que las condiciones climáticas mejoren lo más pronto posible.

“No se imaginan las condiciones del aire, está tremendo. Me he sentido muy mareada y de plano me tuve que sentar porque no puedo estar de pie. No se puede respirar bien y si intento jalar aire se siente súper denso. Lo siento en la garganta y en el pecho, es algo horroroso lo que está pasando aquí“, dijo Thalía.

Cabe señalar que las autoridades de la ciudad decretaron la suspensión de clases y se lanzó una advertencia sanitaria para personas con problemas cardiacos y respiratorios, así como para niños y adultos mayores.

Lea más en El Diario NY