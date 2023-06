Los secretos de James Rodríguez: el futbolista reveló como nunca antes todo sobre su vida

Posteado en: Deportes, Titulares

En una reciente entrevista con Semana, James Rodríguez abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida.

El futbolista colombiano habló sobre temas que nunca antes había tocado públicamente, incluyendo su opinión sobre la política, sus experiencias con las mujeres, sus tensiones con algunos de sus entrenadores y su faceta como empresario.

VICKY DÁVILA: ¿Cuál es la diferencia entre el James de 2014, que nos volvió locos, y el de hoy?

JAMES RODRÍGUEZ: No mucho. Ya son nueve años de diferencia. Siempre aprendes cada día cosas nuevas, en el trabajo y la vida diaria, y, como todas las personas, un poco más maduro, más consciente, no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal.

V.D.: Cierre los ojos.

J.R.: ¿Ahora?

V.D.: Sí, ciérrelos, ciérrelos y piense cómo fue ese día que llegó al Real Madrid. ¿Qué sentía?

J.R.: Fue algo lindo. Yo ya sabía desde el Mundial que me quería el Real Madrid. Desde el segundo partido ya sabía que iba al Madrid. Me acuerdo de que mi empresario me decía: “Tranquilo, tranquilo”, porque pensaba que eso me iba a jugar un poco en contra, que iba a jugar mal, pero al contrario, me dio mucha más fuerza para jugar.

V.D.: Cuando usted llega al estadio Santiago Bernabéu y la gente empieza a gritar “James” y nosotros acá felices.

J.R.: Para mí fue un día supe especial entrar al Bernabéu, tanta gente, creo que 60.000 personas, en mi presentación.

V.D.: ¿Pero un jugador se aculilla ante esa escena?

J.R.: Todo pasa muy rápido, como en cámara rápida. Cuando te das cuenta, estás un poco más tranquilo, pero en esos momentos lo he disfrutado mucho. Ahora que estoy un poco mayor para el fútbol, trato de disfrutar las cosas.

